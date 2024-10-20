https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978931627.html

В Молдавии начинаются выборы президента и референдум ради евроинтеграции

В Молдавии начинаются выборы президента и референдум ради евроинтеграции - РИА Новости, 20.10.2024

В Молдавии начинаются выборы президента и референдум ради евроинтеграции

Выборы президента и референдум об изменении конституции ради евроинтеграции пройдут в Молдавии в воскресенье, основная борьба развернется между баллотирующейся... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T00:10

2024-10-20T00:10

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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Выборы президента и референдум об изменении конституции ради евроинтеграции пройдут в Молдавии в воскресенье, основная борьба развернется между баллотирующейся на второй срок действующей главой государства Майей Санду, с приходом к власти которой отношения с Россией ухудшились, а республика повернула курс исключительно на евроинтеграцию, и теми, кто ратует за более взвешенную внешнюю политику. Согласно местному законодательству, выборы президента признают состоявшимися, если явка превысит 33,3%. С референдумом явка - такая же. При этом для каждого процесса ее будут учитывать отдельно. ХОД ГОЛОСОВАНИЯ В Молдавии и за ее пределами откроют 2221 избирательный участок. Из них 234 участка - за границей. Избирательные участки откроются в 7.00 (совпадает с мск) и закроются в 21.00. Право голосовать имеют все граждане Молдавии с 18 лет. Согласно местному законодательству, баллотироваться в президенты может гражданин Молдавии, достигший 40 лет и проживающий в стране на протяжении последних десяти лет, а также владеющий государственным языком. По закону, если ни один из кандидатов в первом туре не сможет набрать более половины голосов избирателей, то через две недели должен состояться второй тур между двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов. Таким образом, второй тур выборов может пройти 3 ноября, избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов. Власти внедрили на сей раз новшество - голосование по почте. Однако воспользоваться этой возможностью смогут не все, а только жители США, Канады, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии. Ни одна организация не подавала заявку на проведение exit poll. УЧАСТНИКИ На пост главы государства претендуют 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь. В тройку лидеров президентской гонки входят Санду, Стояногло и Усатый. Стоит отметить, что на выборах президента четыре года назад Усатый призвал свой электорат (17% избирателей) поддержать Санду. Одновременно с этим Санду уволила Стояногло с поста генерального прокурора, однако Европейский суд по правам человека встал на его сторону. Суть кампании Санду была сосредоточена в лозунге "За европейскую Молдову" и призыве поддержать европейскую интеграцию. Стояногло в рамках избирательной кампании Стояногло поддерживала оппозиционная Партия социалистов. В вопросах внешней политики Стояногло придерживается мнения, что дружить стоит и с Западом, и с Востоком, не забывая про национальные интересы. Усатый также призывал к проведению умеренной, взвешенной внешней политики со всеми странами. РЕФЕРЕНДУМ Избирательная кампания в этом году значительно отличалась от прежних – меньше, чем обычно внимания было уделено геополитике. Отчасти это связано с тем, что в один день с выборами президента будет проходить референдум об изменениях конституции ради процесса евроинтеграции. Таким образом, геополитические вопросы больше касались плебисцита и меньше освещались в программах кандидатов. В рамках референдума гражданам нужно будет ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами. ПРОГНОЗЫ По мнению социологов, будущий президент определится во втором туре. При этом более четверти молдаван до сих пор не решили, за кого они будут голосовать. Директор компании Intellect Group Ян Лисневский, исходя из результатов проведенного им опроса, сообщил в четверг, что ни один из кандидатов в президенты Молдавии не пользуется достаточной поддержкой населения, чтобы победить в первом туре. По словам Лисневского, позитивные оценки работе Майи Санду на посту президента дали 35% респондентов, негативные - 45,6%. Он отметил, что кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый набрал 20,55% позитивных оценок и 46% - негативных, кандидат от Соцпартии Александр Стояногло получил 17% и 55% соответственно. Экс-премьер Василий Тарлев уступает Стояногло всего на 1% в позитивных оценках, но имеет более благоприятное соотношение негативных отзывов (40,5%). Таким образом, по словам Лисневского, уровень поддержки основных кандидатов в президенты ниже 50%, необходимых для победы в первом туре.

https://ria.ru/20241001/pridnestrove-1975755627.html

https://ria.ru/20241018/moldavija-1978820621.html

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