"Все решится за день". НАТО начала "крестовый поход" на Россию
Аналитик Кисеев: Санду может проиграть во втором туре
© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкВоеннослужащие армии Молдавии на внедорожниках HMMWV
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Михаил Катков. В Молдавии 20 октября пройдут президентские выборы и референдум по евроинтеграции. Майя Санду подчеркивает: голосуя за вступление в ЕС, люди должны ставить галочку и напротив ее фамилии. Однако результаты могут ее разочаровать. О хитросплетениях молдавской политики — в материале РИА Новости.
Восток — Запад
По данным социологов из WatchDog, евроинтеграцию поддержат около 55% граждан. Если плебисцит подтвердит эту оценку, соответствующий пункт впишут в конституцию. Против — 34,5%. Еще 7,9% пока не определились. Впрочем, эксперты отмечают, что погрешность исследования — 3,05 процента, а значит, нельзя исключать иллюзорность преимущества еврооптимистов.
© Телерадио-МолдоваМайя Санду во время эфира Телерадио-Молдова
© Телерадио-Молдова
Майя Санду во время эфира Телерадио-Молдова
В случае с президентскими выборами ситуация не менее сложная. Безоговорочный фаворит — Майя Санду. Но за нее готовы проголосовать только 36,1% избирателей, чего мало для победы в первом туре. При этом глава государства может похвастаться и самым высоким антирейтингом среди всех кандидатов: по некоторым оценкам — 60 процентов. То есть второй тур для нее может оказаться тяжелее первого.
Следом идет бывший генпрокурор республики Александр Стояногло (10,1%). У него репутация честного силовика, пострадавшего от Санду: она незаконно уволила его с должности генпрокурора, а он доказал это в ЕСПЧ. Правда, восстановиться на работе все равно не смог. На выборы пошел под лозунгом "Справедливость для всех". Также Стояногло выступает за нейтралитет и относится к России как к партнеру по развитию, с которым нужно дружить.
© Sputnik / Rodion ProcaАлександр Стояногло
© Sputnik / Rodion Proca
Александр Стояногло
На третьем месте, по версии WatchDog, — Ренато Усатый, бывший лидер Нашей партии и экс-мэр Бельц. После поражения на парламентских выборах в 2021-м он заявил об уходе из политики. Потом передумал. Сейчас выступает за создание контрактной армии и борьбу с коррупцией, а своим лозунгом сделал "Молдавию спасет диктатура!". За него готовы проголосовать 7,5%.
С Россией у политика напряженные отношения. Москва объявила его в розыск за вывод из страны 500 миллиардов рублей. В ответ Усатый решил отказаться от российского гражданства, но процедура, по его словам, еще не завершена.
© Sputnik / Miroslav RotariРенато Усатый
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ренато Усатый
Четвертым политиком со сколько-нибудь значимым уровнем поддержки стала бывшая глава Гагаузии Ирина Влах (4,1%). Как и Стояногло, она выступает за нейтралитет Молдавии, а также критикует Санду за авторитаризм. Кандидатами в президенты числятся еще семь человек, но их совокупный рейтинг — 7,6%.
Глас народа
Тем временем даже пропрезидентские СМИ в Молдавии вынуждены признать: в стране сильны антизападные и даже антидемократические настроения. К примеру, онлайн-издание NewsMaker решило опросить жителей городка Чимишлия, в котором традиционно голосуют за ориентированные на Запад партии.
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкСторонники молдавской оппозиционной партии "Возрождение" проводят протестный митинг у здания парламента в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока
Сторонники молдавской оппозиционной партии "Возрождение" проводят протестный митинг у здания парламента в Кишиневе
"Полный бардак в стране, потому что нормального правительства нет. Тридцать лет все между собой грызутся, <…> нужен толковый президент, чтобы мог командовать всеми как царь. Тогда, может быть, хотя бы какие-то заводы построят, чтобы у людей работа появилась. А если Санду останется, никакого толка не будет, даже еще хуже станет", — сказал журналистам один из горожан.
Другие жаловались на бедственное экономическое положение и безразличное отношение правительства. "Пенсии не хватает для выживания. <…> У моих соседей нет денег даже на хлеб, хотя они всю жизнь проработали на рынке. Мы живые люди, но нам уже не надо жить, дайте нам хотя бы существовать", — говорит местная пенсионерка.
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции с плакатами в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока
Участники акции протеста оппозиции с плакатами в Кишиневе
"Уровень жизни людей очень низкий! Это все результат правления Майи Санду. Она привела нас в никуда. Процветать могут только те, кто работает за границей. <…> Санду все время говорит про войну на Украине, но ведь Молдова — красивая, плодородная страна. Почему мы должны ездить в Польшу, чтобы собирать клубнику, почему этим нельзя заниматься здесь? Какое нам дело до того, что соседи дерутся?" — задается вопросами другая горожанка.
"Допустим, русские плохие, но они построили школы, облагородили леса, озера… А что за 30 лет сделали молдавские власти? Нет руководства, нет законов, нет демократии. Коррупция повсюду", — объясняет пожилой мужчина.
"Такой страны скоро не будет". Запад наметил новую цель
4 сентября, 08:00
Заграница ей поможет
Впрочем, Санду прежде всего рассчитывает на голоса диаспоры (более миллиона человек, тогда как внутри страны — 2,4 миллиона человек). Четыре года назад мигранты уже принесли ей победу, и она рассчитывают повторить успех, тем более что с тех пор ее популярность в республике не возросла.
Всего открыто 234 избирательных участка в 37 странах мира. Для сравнения: на выборах 2020-го функционировало 150 участков. Например, в Италии работают 60 пунктов, в Германии — 26, во Франции — 20, в Великобритании — 17, в США и Румынии — по 16, в Испании — 11, в Ирландии — десять. В России, где проживают более 300 тысяч граждан — почти треть всей диаспоры, — молдавские власти решили сократить количество мест для голосования с 17 до двух.
© Sputnik / Максим Топал | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на избирательном участке в городе Комрат
© Sputnik / Максим Топал
Женщина голосует на избирательном участке в городе Комрат
Ничего удивительного здесь нет — Санду открыто обвиняет Москву в агрессии против Украины и попытках свергнуть ее саму. К тому же большинство молдаван, проживающих в России, судя по всему, настроены против действующего президента.
"В Молдавии продолжается крестовый поход натовцев на свободу и независимость молдавского народа. <…> Молдавские эксперты уже оценили действия властей как тоталитарный театр абсурда. <…> Даже такая ангажированная структура, как БДИПТЧ ОБСЕ, оказалась не в состоянии закрыть глаза на грубые нарушения Кишиневом избирательных прав собственных граждан. В своем докладе от 4 октября организация обращает внимание на злоупотребление властями административным ресурсом, отказ в регистрации некоторым кандидатам на пост президента, открытие ограниченного числа избирательных участков, в частности, в России", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Впрочем, Запад поддерживает Санду не безвозмездно. Как объявил посол ЕС в Кишиневе Янис Можейкс, в результате евроинтеграции западные транснациональные корпорации получат право скупать земельный фонд страны. Многих избирателей это обескуражило, и официальный Кишинев попытался откреститься от такой перспективы. Но в Брюсселе подчеркнули, что никакой альтернативы быть не может. МИД России оценил такое развитие событий как акт неоколониализма.
В ожидании перемен
По мнению молдавского политолога Дмитрия Кисеева, велика вероятность, что нового президента республики не удастся определить в первом туре выборов.
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкУчастники митинга на площади Великого национального собрания в Кишиневе
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Участники митинга на площади Великого национального собрания в Кишиневе
"При поддержке диаспоры Санду может набрать около 43% избирателей. Ее антирейтинг примерно в 60% не позволяет рассчитывать на большее. К тому же Санду не единственный прозападный кандидат. Тот же Усатый готов сближаться с ЕС, и у него тоже есть голоса в диаспоре", — поясняет Кисеев.
Исход второго тура, по словам эксперта, во многом будет зависеть от способности оппозиции объединиться. Если противники Санду единодушно призовут голосовать против нее, действующий президент наверняка не сможет переизбраться. Правда, нельзя исключать, что она фальсифицирует голосование. И тогда ситуация накалится до предела.