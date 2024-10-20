https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978734169.html

"Все решится за день". НАТО начала "крестовый поход" на Россию

"Все решится за день". НАТО начала "крестовый поход" на Россию - РИА Новости, 20.10.2024

"Все решится за день". НАТО начала "крестовый поход" на Россию

В Молдавии 20 октября пройдут президентские выборы и референдум по евроинтеграции. Майя Санду подчеркивает: голосуя за вступление в ЕС, люди должны ставить... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T08:00

2024-10-20T08:00

2024-10-20T08:00

в мире

россия

молдавия

кишинев

ренато усатый

майя санду

евросоюз

европейский суд по правам человека (еспч)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960548835_0:306:3038:2015_1920x0_80_0_0_ab96795177de901dde6637294142ef66.jpg

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Михаил Катков. В Молдавии 20 октября пройдут президентские выборы и референдум по евроинтеграции. Майя Санду подчеркивает: голосуя за вступление в ЕС, люди должны ставить галочку и напротив ее фамилии. Однако результаты могут ее разочаровать. О хитросплетениях молдавской политики — в материале РИА Новости.Восток — ЗападПо данным социологов из WatchDog, евроинтеграцию поддержат около 55% граждан. Если плебисцит подтвердит эту оценку, соответствующий пункт впишут в конституцию. Против — 34,5%. Еще 7,9% пока не определились. Впрочем, эксперты отмечают, что погрешность исследования — 3,05 процента, а значит, нельзя исключать иллюзорность преимущества еврооптимистов.В случае с президентскими выборами ситуация не менее сложная. Безоговорочный фаворит — Майя Санду. Но за нее готовы проголосовать только 36,1% избирателей, чего мало для победы в первом туре. При этом глава государства может похвастаться и самым высоким антирейтингом среди всех кандидатов: по некоторым оценкам — 60 процентов. То есть второй тур для нее может оказаться тяжелее первого.Следом идет бывший генпрокурор республики Александр Стояногло (10,1%). У него репутация честного силовика, пострадавшего от Санду: она незаконно уволила его с должности генпрокурора, а он доказал это в ЕСПЧ. Правда, восстановиться на работе все равно не смог. На выборы пошел под лозунгом "Справедливость для всех". Также Стояногло выступает за нейтралитет и относится к России как к партнеру по развитию, с которым нужно дружить.На третьем месте, по версии WatchDog, — Ренато Усатый, бывший лидер Нашей партии и экс-мэр Бельц. После поражения на парламентских выборах в 2021-м он заявил об уходе из политики. Потом передумал. Сейчас выступает за создание контрактной армии и борьбу с коррупцией, а своим лозунгом сделал "Молдавию спасет диктатура!". За него готовы проголосовать 7,5%.С Россией у политика напряженные отношения. Москва объявила его в розыск за вывод из страны 500 миллиардов рублей. В ответ Усатый решил отказаться от российского гражданства, но процедура, по его словам, еще не завершена.Четвертым политиком со сколько-нибудь значимым уровнем поддержки стала бывшая глава Гагаузии Ирина Влах (4,1%). Как и Стояногло, она выступает за нейтралитет Молдавии, а также критикует Санду за авторитаризм. Кандидатами в президенты числятся еще семь человек, но их совокупный рейтинг — 7,6%.Глас народаТем временем даже пропрезидентские СМИ в Молдавии вынуждены признать: в стране сильны антизападные и даже антидемократические настроения. К примеру, онлайн-издание NewsMaker решило опросить жителей городка Чимишлия, в котором традиционно голосуют за ориентированные на Запад партии."Полный бардак в стране, потому что нормального правительства нет. Тридцать лет все между собой грызутся, <…> нужен толковый президент, чтобы мог командовать всеми как царь. Тогда, может быть, хотя бы какие-то заводы построят, чтобы у людей работа появилась. А если Санду останется, никакого толка не будет, даже еще хуже станет", — сказал журналистам один из горожан.Другие жаловались на бедственное экономическое положение и безразличное отношение правительства. "Пенсии не хватает для выживания. <…> У моих соседей нет денег даже на хлеб, хотя они всю жизнь проработали на рынке. Мы живые люди, но нам уже не надо жить, дайте нам хотя бы существовать", — говорит местная пенсионерка."Уровень жизни людей очень низкий! Это все результат правления Майи Санду. Она привела нас в никуда. Процветать могут только те, кто работает за границей. <…> Санду все время говорит про войну на Украине, но ведь Молдова — красивая, плодородная страна. Почему мы должны ездить в Польшу, чтобы собирать клубнику, почему этим нельзя заниматься здесь? Какое нам дело до того, что соседи дерутся?" — задается вопросами другая горожанка."Допустим, русские плохие, но они построили школы, облагородили леса, озера… А что за 30 лет сделали молдавские власти? Нет руководства, нет законов, нет демократии. Коррупция повсюду", — объясняет пожилой мужчина.Заграница ей поможетВпрочем, Санду прежде всего рассчитывает на голоса диаспоры (более миллиона человек, тогда как внутри страны — 2,4 миллиона человек). Четыре года назад мигранты уже принесли ей победу, и она рассчитывают повторить успех, тем более что с тех пор ее популярность в республике не возросла.Всего открыто 234 избирательных участка в 37 странах мира. Для сравнения: на выборах 2020-го функционировало 150 участков. Например, в Италии работают 60 пунктов, в Германии — 26, во Франции — 20, в Великобритании — 17, в США и Румынии — по 16, в Испании — 11, в Ирландии — десять. В России, где проживают более 300 тысяч граждан — почти треть всей диаспоры, — молдавские власти решили сократить количество мест для голосования с 17 до двух.Ничего удивительного здесь нет — Санду открыто обвиняет Москву в агрессии против Украины и попытках свергнуть ее саму. К тому же большинство молдаван, проживающих в России, судя по всему, настроены против действующего президента."В Молдавии продолжается крестовый поход натовцев на свободу и независимость молдавского народа. <…> Молдавские эксперты уже оценили действия властей как тоталитарный театр абсурда. <…> Даже такая ангажированная структура, как БДИПТЧ ОБСЕ, оказалась не в состоянии закрыть глаза на грубые нарушения Кишиневом избирательных прав собственных граждан. В своем докладе от 4 октября организация обращает внимание на злоупотребление властями административным ресурсом, отказ в регистрации некоторым кандидатам на пост президента, открытие ограниченного числа избирательных участков, в частности, в России", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Впрочем, Запад поддерживает Санду не безвозмездно. Как объявил посол ЕС в Кишиневе Янис Можейкс, в результате евроинтеграции западные транснациональные корпорации получат право скупать земельный фонд страны. Многих избирателей это обескуражило, и официальный Кишинев попытался откреститься от такой перспективы. Но в Брюсселе подчеркнули, что никакой альтернативы быть не может. МИД России оценил такое развитие событий как акт неоколониализма.В ожидании переменПо мнению молдавского политолога Дмитрия Кисеева, велика вероятность, что нового президента республики не удастся определить в первом туре выборов."При поддержке диаспоры Санду может набрать около 43% избирателей. Ее антирейтинг примерно в 60% не позволяет рассчитывать на большее. К тому же Санду не единственный прозападный кандидат. Тот же Усатый готов сближаться с ЕС, и у него тоже есть голоса в диаспоре", — поясняет Кисеев.Исход второго тура, по словам эксперта, во многом будет зависеть от способности оппозиции объединиться. Если противники Санду единодушно призовут голосовать против нее, действующий президент наверняка не сможет переизбраться. Правда, нельзя исключать, что она фальсифицирует голосование. И тогда ситуация накалится до предела.

https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html

россия

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, молдавия, кишинев, ренато усатый, майя санду, евросоюз, европейский суд по правам человека (еспч), ирина влах, наша партия