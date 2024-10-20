https://ria.ru/20241020/moldavija-1979033373.html

Большинство жителей Молдавии проголосовали против вступления в ЕС

Большинство жителей Молдавии проголосовали против вступления в ЕС - РИА Новости, 20.10.2024

Большинство жителей Молдавии проголосовали против вступления в ЕС

Согласно предварительным данным Центризбиркома Молдавии, после обработки 20,55% протоколов на референдуме о вступлении страны в Евросоюз 41,3 % граждан... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T22:32

2024-10-20T22:32

2024-10-20T22:51

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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Согласно предварительным данным Центризбиркома Молдавии, после обработки 20,55% протоколов на референдуме о вступлении страны в Евросоюз 41,3 % граждан проголосовали за евроинтеграцию. Согласно данным ЦИК на электронном табло, против вступления в ЕС проголосовало 58,09% избирателей.Итоги референдума будут уточняться по мере обработки оставшихся бюллетеней. Окончательные результаты будут объявлены позднее.

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, молдавия, выборы в молдавии — 2024, евросоюз