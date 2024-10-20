https://ria.ru/20241020/moldavija-1979033373.html
Большинство жителей Молдавии проголосовали против вступления в ЕС
Большинство жителей Молдавии проголосовали против вступления в ЕС - РИА Новости, 20.10.2024
Большинство жителей Молдавии проголосовали против вступления в ЕС
Согласно предварительным данным Центризбиркома Молдавии, после обработки 20,55% протоколов на референдуме о вступлении страны в Евросоюз 41,3 % граждан... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T22:32
2024-10-20T22:32
2024-10-20T22:51
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Согласно предварительным данным Центризбиркома Молдавии, после обработки 20,55% протоколов на референдуме о вступлении страны в Евросоюз 41,3 % граждан проголосовали за евроинтеграцию. Согласно данным ЦИК на электронном табло, против вступления в ЕС проголосовало 58,09% избирателей.Итоги референдума будут уточняться по мере обработки оставшихся бюллетеней. Окончательные результаты будут объявлены позднее.
https://ria.ru/20241020/moldaviya-1979032608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, выборы в молдавии — 2024, евросоюз
В мире, Молдавия, Выборы в Молдавии — 2024, Евросоюз
Большинство жителей Молдавии проголосовали против вступления в ЕС
ЦИК Молдавии: почти 60% граждан проголосовали против евроинтеграции
КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Согласно предварительным данным Центризбиркома Молдавии, после обработки 20,55% протоколов на референдуме о вступлении страны в Евросоюз 41,3 % граждан проголосовали за евроинтеграцию.
Согласно данным ЦИК на электронном табло, против вступления в ЕС проголосовало 58,09% избирателей.
Итоги референдума будут уточняться по мере обработки оставшихся бюллетеней.
Окончательные результаты будут объявлены позднее.