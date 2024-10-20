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Большинство жителей Молдавии проголосовали против вступления в ЕС - РИА Новости, 20.10.2024
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22:32 20.10.2024 (обновлено: 22:51 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/moldavija-1979033373.html
Большинство жителей Молдавии проголосовали против вступления в ЕС
Большинство жителей Молдавии проголосовали против вступления в ЕС - РИА Новости, 20.10.2024
Большинство жителей Молдавии проголосовали против вступления в ЕС
Согласно предварительным данным Центризбиркома Молдавии, после обработки 20,55% протоколов на референдуме о вступлении страны в Евросоюз 41,3 % граждан... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T22:32
2024-10-20T22:51
в мире
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Согласно предварительным данным Центризбиркома Молдавии, после обработки 20,55% протоколов на референдуме о вступлении страны в Евросоюз 41,3 % граждан проголосовали за евроинтеграцию. Согласно данным ЦИК на электронном табло, против вступления в ЕС проголосовало 58,09% избирателей.Итоги референдума будут уточняться по мере обработки оставшихся бюллетеней. Окончательные результаты будут объявлены позднее.
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в мире, молдавия, выборы в молдавии — 2024, евросоюз
В мире, Молдавия, Выборы в Молдавии — 2024, Евросоюз
Большинство жителей Молдавии проголосовали против вступления в ЕС

ЦИК Молдавии: почти 60% граждан проголосовали против евроинтеграции

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГраждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы
Граждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Граждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Согласно предварительным данным Центризбиркома Молдавии, после обработки 20,55% протоколов на референдуме о вступлении страны в Евросоюз 41,3 % граждан проголосовали за евроинтеграцию.
Согласно данным ЦИК на электронном табло, против вступления в ЕС проголосовало 58,09% избирателей.
Итоги референдума будут уточняться по мере обработки оставшихся бюллетеней.
Окончательные результаты будут объявлены позднее.
Президент Молдавии Майя Санду во время пресс-подхода на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
В Молдавии опубликовали первые данные по итогам выборов и референдума
Вчера, 22:18
 
В миреМолдавияВыборы в Молдавии — 2024Евросоюз
 
 
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