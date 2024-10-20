https://ria.ru/20241020/minoborony-1978946883.html
Силы ПВО сбили за ночь 110 украинских беспилотников
Силы ПВО сбили за ночь 110 украинских беспилотников - РИА Новости, 20.10.2024
Силы ПВО сбили за ночь 110 украинских беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 110 украинских дронов над Курской, Липецкой, Орловской, Нижегородской, Белгородской, Брянской и Московской... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T07:18
2024-10-20T07:18
2024-10-20T09:15
безопасность
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
курская область
нижегородская область
глеб никитин
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 110 украинских дронов над Курской, Липецкой, Орловской, Нижегородской, Белгородской, Брянской и Московской областями, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что 43 дрона нейтрализовали над территорией Курской области, 27 — над Липецкой, 18 — над Орловской, восемь — над Нижегородской. Еще семь беспилотников сбили над Белгородской областью, шесть — над Брянской областью и один — в Подмосковье.Как сообщил нижегородский губернатор Глеб Никитин, после атаки БПЛА в промзоне Дзержинска легкие осколочные ранения получили четыре сотрудника пожарной части одного из предприятий. Медпомощь им оказали на месте.Губернатор Игорь Артамонов ранее сообщил, что обломки дрона упали на проезжую часть в районе Сырского Рудника, обезвреживанием фрагментов занимаются специалисты.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20241020/kharkov-1978943896.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, московская область (подмосковье), курская область, нижегородская область, глеб никитин, игорь артамонов
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Курская область, Нижегородская область, Глеб Никитин, Игорь Артамонов
Силы ПВО сбили за ночь 110 украинских беспилотников
Минобороны: средства ПВО перехватили и уничтожили 110 БПЛА ВСУ