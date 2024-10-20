https://ria.ru/20241020/minoborony-1978946883.html

Силы ПВО сбили за ночь 110 украинских беспилотников

Силы ПВО сбили за ночь 110 украинских беспилотников - РИА Новости, 20.10.2024

Силы ПВО сбили за ночь 110 украинских беспилотников

Российские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 110 украинских дронов над Курской, Липецкой, Орловской, Нижегородской, Белгородской, Брянской и Московской... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T07:18

2024-10-20T07:18

2024-10-20T09:15

безопасность

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

курская область

нижегородская область

глеб никитин

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 110 украинских дронов над Курской, Липецкой, Орловской, Нижегородской, Белгородской, Брянской и Московской областями, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что 43 дрона нейтрализовали над территорией Курской области, 27 — над Липецкой, 18 — над Орловской, восемь — над Нижегородской. Еще семь беспилотников сбили над Белгородской областью, шесть — над Брянской областью и один — в Подмосковье.Как сообщил нижегородский губернатор Глеб Никитин, после атаки БПЛА в промзоне Дзержинска легкие осколочные ранения получили четыре сотрудника пожарной части одного из предприятий. Медпомощь им оказали на месте.Губернатор Игорь Артамонов ранее сообщил, что обломки дрона упали на проезжую часть в районе Сырского Рудника, обезвреживанием фрагментов занимаются специалисты.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20241020/kharkov-1978943896.html

https://ria.ru/20241020/kiev-1978937899.html

россия

московская область (подмосковье)

курская область

нижегородская область

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, московская область (подмосковье), курская область, нижегородская область, глеб никитин, игорь артамонов