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В Курской области Ми-28 нанес удар по скоплению живой силы ВСУ - РИА Новости, 20.10.2024
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05:04 20.10.2024 (обновлено: 05:11 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/minoborony-1978941941.html
В Курской области Ми-28 нанес удар по скоплению живой силы ВСУ
В Курской области Ми-28 нанес удар по скоплению живой силы ВСУ - РИА Новости, 20.10.2024
В Курской области Ми-28 нанес удар по скоплению живой силы ВСУ
Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными ракетами по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T05:04
2024-10-20T05:11
специальная военная операция на украине
космос - риа наука
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курская область
брянская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными ракетами по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям ВСУ. "После применения авиационных средств поражений, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета", - сообщили в Минобороны. По докладам авиановодчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241020/voennosluzhaschiy-1978935814.html
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космос - риа наука, россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, ми-28нм, ми-28
Специальная военная операция на Украине, Космос - РИА Наука, Россия, Курская область, Брянская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ, Ми-28
В Курской области Ми-28 нанес удар по скоплению живой силы ВСУ

Минобороны: в Курской области экипаж Ми-28 нанес удар по скоплению живой силы

© Минобороны РФ/TelegramРоссийский вертолет Ми-28НМ ударил авиаракетами по формированиям ВСУ в приграничном районе Курской области
Российский вертолет Ми-28НМ ударил авиаракетами по формированиям ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Минобороны РФ/Telegram
Российский вертолет Ми-28НМ ударил авиаракетами по формированиям ВСУ в приграничном районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными ракетами по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям ВСУ. "После применения авиационных средств поражений, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета", - сообщили в Минобороны.
По докладам авиановодчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКосмос - РИА НаукаРоссияКурская областьБрянская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМи-28НММи-28
 
 
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