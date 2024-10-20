https://ria.ru/20241020/mid-1978982295.html

БРИКС нужна непротиворечивая позиция по климату, заявили в МИД

БРИКС нужна непротиворечивая позиция по климату, заявили в МИД - РИА Новости, 20.10.2024

БРИКС нужна непротиворечивая позиция по климату, заявили в МИД

Странам БРИКС необходимо задуматься о комплексной и непротиворечивой позиции по климатическим вопросам, чтобы иметь возможность выступать перед Западом, который РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T14:11

2024-10-20T14:11

2024-10-20T14:11

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СИРИУС 20 окт – РИА Новости. Странам БРИКС необходимо задуматься о комплексной и непротиворечивой позиции по климатическим вопросам, чтобы иметь возможность выступать перед Западом, который до настоящего времени задает тренды по этому вопросу, считает посол по особым поручениям, специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам климата Сергей Кононученко. "Сейчас ситуация изменилась, и я считаю, что пришла пора задуматься как переговорщикам (участники международных переговоров в области изменения климата, в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, РКИК ООН - ред.), так и широкой научной и образовательной общественности о том, чтобы сформировать действительно реальную комплексную, непротиворечивую позицию, хотя бы по каким-то климатическим вопросам, чтобы выступать (перед Западом - ред.)", - сказал Кононученко, выступая в рамках научно-образовательного конгресса БРИКС по вопросам изменения климата, который стартовал в Сириусе. Он объяснил важность подобной позиции, поскольку это также имеет влияние на социально-экономическую парадигму человечества. По словам посла, подобное решение может возникнуть в противовес западным трендам, имеющими актуальность до настоящего времени. При этом Кононученко подчеркнул, что важно создать не антизападную, а собственную позицию - "не западную". "Настала пора подумать о научной мысли, в том числе и на площадке БРИКС", - заключил он. Научно-образовательный конгресс БРИКС по вопросам изменения климата открылся в Сириусе. В течение двух дней эксперты и политики будут обсуждать по вопросы, связанные с проблемами изменения климата и экологии.

https://ria.ru/20240918/ekspert-1973463596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брикс, оон, общество