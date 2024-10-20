БРИКС нужна непротиворечивая позиция по климату, заявили в МИД
Кононученко призвал БРИКС сформировать непротиворечивую позицию по климату
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Флаги стран — участниц БРИКС. Архивное фото
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СИРИУС 20 окт – РИА Новости. Странам БРИКС необходимо задуматься о комплексной и непротиворечивой позиции по климатическим вопросам, чтобы иметь возможность выступать перед Западом, который до настоящего времени задает тренды по этому вопросу, считает посол по особым поручениям, специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам климата Сергей Кононученко.
"Сейчас ситуация изменилась, и я считаю, что пришла пора задуматься как переговорщикам (участники международных переговоров в области изменения климата, в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, РКИК ООН - ред.), так и широкой научной и образовательной общественности о том, чтобы сформировать действительно реальную комплексную, непротиворечивую позицию, хотя бы по каким-то климатическим вопросам, чтобы выступать (перед Западом - ред.)", - сказал Кононученко, выступая в рамках научно-образовательного конгресса БРИКС по вопросам изменения климата, который стартовал в Сириусе.
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Он объяснил важность подобной позиции, поскольку это также имеет влияние на социально-экономическую парадигму человечества. По словам посла, подобное решение может возникнуть в противовес западным трендам, имеющими актуальность до настоящего времени. При этом Кононученко подчеркнул, что важно создать не антизападную, а собственную позицию - "не западную". "Настала пора подумать о научной мысли, в том числе и на площадке БРИКС", - заключил он.
Научно-образовательный конгресс БРИКС по вопросам изменения климата открылся в Сириусе. В течение двух дней эксперты и политики будут обсуждать по вопросы, связанные с проблемами изменения климата и экологии.