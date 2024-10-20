https://ria.ru/20241020/mid-1978947052.html

МИД России сделал заявление об отказе Киева от транзита российского газа

МИД России сделал заявление об отказе Киева от транзита российского газа - РИА Новости, 20.10.2024

МИД России сделал заявление об отказе Киева от транзита российского газа

Европейские потребители российского газа осведомлены о ситуации, сложившейся из-за отказа Киева продлевать соглашение о транзите, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T07:19

2024-10-20T07:19

2024-10-20T09:24

россия

киев

санкции в отношении россии

евросоюз

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газпром

кадри симсон

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Европейские потребители российского газа осведомлены о ситуации, сложившейся из-за отказа Киева продлевать соглашение о транзите, сообщил РИА Новости директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук."Действительно, в конце декабря истекает пятилетний контракт между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз", которым регулируется транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы. В Киеве заявили, что не будут его продлевать, хотя не исключают вариантов сохранения этого маршрута для прокачки газа", — напомнил он.Отвечая на вопрос, каким образом Москва намерена выполнять свои обязательства и продолжать экспорт в Европу, дипломат указал, что отечественные компании остаются надежными поставщиками и всегда добросовестно выполняют контрактные обязательства."Европейские потребители российского газа в курсе ситуации и осознают сложности, к которым она может привести. Насколько известно, в настоящее время прорабатываются варианты действий, которые способны обеспечить интересы потребителей и поставщиков в сложившихся условиях", — подчеркнул он.В середине октября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявлял, что Евросоюз готов к тому, что в конце года закончится срок соглашения о транзите российского газа через Украину, и не ожидает дефицита.Как отметил в конце августа советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, Киев с 1 января 2025 года прекратит как транзит российского газа, так и поставки по нефтепроводу "Дружба". На Украине при этом сослались на резолюцию ЕС, согласно которой Словакия, Чехия и Венгрия должны были найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить ее транзит через Украину.В Еврокомиссии ранее заявляли, что считают допустимым использование компаниями ЕС инфраструктуры Украины для транзита газа после прекращения контракта с Россией.

https://ria.ru/20241019/ekspert-1978857399.html

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россия, киев, санкции в отношении россии, евросоюз, снг, газпром, кадри симсон, владимир зеленский, алексей полищук, украина, экономика, цены на нефть