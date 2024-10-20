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МИД России сделал заявление об отказе Киева от транзита российского газа - РИА Новости, 20.10.2024
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07:19 20.10.2024 (обновлено: 09:24 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/mid-1978947052.html
МИД России сделал заявление об отказе Киева от транзита российского газа
МИД России сделал заявление об отказе Киева от транзита российского газа - РИА Новости, 20.10.2024
МИД России сделал заявление об отказе Киева от транзита российского газа
Европейские потребители российского газа осведомлены о ситуации, сложившейся из-за отказа Киева продлевать соглашение о транзите, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T07:19
2024-10-20T09:24
россия
киев
санкции в отношении россии
евросоюз
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Европейские потребители российского газа осведомлены о ситуации, сложившейся из-за отказа Киева продлевать соглашение о транзите, сообщил РИА Новости директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук."Действительно, в конце декабря истекает пятилетний контракт между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз", которым регулируется транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы. В Киеве заявили, что не будут его продлевать, хотя не исключают вариантов сохранения этого маршрута для прокачки газа", — напомнил он.Отвечая на вопрос, каким образом Москва намерена выполнять свои обязательства и продолжать экспорт в Европу, дипломат указал, что отечественные компании остаются надежными поставщиками и всегда добросовестно выполняют контрактные обязательства."Европейские потребители российского газа в курсе ситуации и осознают сложности, к которым она может привести. Насколько известно, в настоящее время прорабатываются варианты действий, которые способны обеспечить интересы потребителей и поставщиков в сложившихся условиях", — подчеркнул он.В середине октября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявлял, что Евросоюз готов к тому, что в конце года закончится срок соглашения о транзите российского газа через Украину, и не ожидает дефицита.Как отметил в конце августа советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, Киев с 1 января 2025 года прекратит как транзит российского газа, так и поставки по нефтепроводу "Дружба". На Украине при этом сослались на резолюцию ЕС, согласно которой Словакия, Чехия и Венгрия должны были найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить ее транзит через Украину.В Еврокомиссии ранее заявляли, что считают допустимым использование компаниями ЕС инфраструктуры Украины для транзита газа после прекращения контракта с Россией.
https://ria.ru/20241019/ekspert-1978857399.html
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россия, киев, санкции в отношении россии, евросоюз, снг, газпром, кадри симсон, владимир зеленский, алексей полищук, украина, экономика, цены на нефть
Россия, Киев, Санкции в отношении России, Евросоюз, СНГ, Газпром, Кадри Симсон, Владимир Зеленский, Алексей Полищук, Украина, Экономика, Цены на нефть
МИД России сделал заявление об отказе Киева от транзита российского газа

МИД России сделал заявление об отказе Киева от транзита российского газа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Европейские потребители российского газа осведомлены о ситуации, сложившейся из-за отказа Киева продлевать соглашение о транзите, сообщил РИА Новости директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
«
"Действительно, в конце декабря истекает пятилетний контракт между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз", которым регулируется транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы. В Киеве заявили, что не будут его продлевать, хотя не исключают вариантов сохранения этого маршрута для прокачки газа", — напомнил он.
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Отвечая на вопрос, каким образом Москва намерена выполнять свои обязательства и продолжать экспорт в Европу, дипломат указал, что отечественные компании остаются надежными поставщиками и всегда добросовестно выполняют контрактные обязательства.
«
"Европейские потребители российского газа в курсе ситуации и осознают сложности, к которым она может привести. Насколько известно, в настоящее время прорабатываются варианты действий, которые способны обеспечить интересы потребителей и поставщиков в сложившихся условиях", — подчеркнул он.
В середине октября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявлял, что Евросоюз готов к тому, что в конце года закончится срок соглашения о транзите российского газа через Украину, и не ожидает дефицита.
Как отметил в конце августа советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, Киев с 1 января 2025 года прекратит как транзит российского газа, так и поставки по нефтепроводу "Дружба". На Украине при этом сослались на резолюцию ЕС, согласно которой Словакия, Чехия и Венгрия должны были найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить ее транзит через Украину.
В Еврокомиссии ранее заявляли, что считают допустимым использование компаниями ЕС инфраструктуры Украины для транзита газа после прекращения контракта с Россией.
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РоссияКиевСанкции в отношении РоссииЕвросоюзСНГГазпромКадри СимсонВладимир ЗеленскийАлексей ПолищукУкраинаЭкономикаЦены на нефть
 
 
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