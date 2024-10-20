https://ria.ru/20241020/mask-1978943461.html
Маск: США заставили SpaceX изучить шансы падения ракеты на акул и китов
Маск: США заставили SpaceX изучить шансы падения ракеты на акул и китов - РИА Новости, 20.10.2024
Маск: США заставили SpaceX изучить шансы падения ракеты на акул и китов
Американская космическая компания SpaceX перед запуском Starship вынуждена была по запросу американских властей проводить исследования вероятности падения... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T05:48
2024-10-20T05:48
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Американская космическая компания SpaceX перед запуском Starship вынуждена была по запросу американских властей проводить исследования вероятности падения ракеты на акул и китов в океане, сообщил владелец компании Илон Маск. "SpaceX пришлось проводить исследование, чтобы проверить попадет ли Starship по акуле. И я типа: океан большой, знаете, акул много, это не является невозможным, но это крайне маловероятно", - сказал Маск на митинге в поддержку кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, трансляцию которого вели американские вещатели. Как заявил предприниматель, он получил необходимые данные, заключив, что акулы будут в порядке, но ситуация напомнила ему "комедийную сценку", а после власти захотели уточнить, как дела обстоят с китами. "Честно говоря, если космический корабль попадет в кита, так было предначертано, потому что вероятность такая низкая. Это как "Пункт назначения: китовая версия". Это была судьба кита", - сказал Маск. "Пункт назначения" - серия фильмов ужасов, персонажи которых не могут уйти от судьбы и погибают из-за череды нелепых случайностей. По словам Маска, несмотря на заключение о том, что с китами тоже все будет нормально, у властей возникали новые "сумасшедшие" вопросы. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в середине октября разрешило SpaceX провести пятый тестовый запуск создаваемого для полетов на Луну и Марс космического корабля Starship после того, как компания выполнила все требования безопасности, экологические и другие лицензионные требования для проведения суборбитального испытательного полета. В сентябре Маск возмутился политикой регулятора США, правила которого, по его мнению, в долгосрочной перспективе могут помешать SpaceX отправить первого человека на Марс: перед пятым тестовым запуском Starship необходимо проводить 60-дневные консультации с подразделениями Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) с целью гарантировать безопасность деятельности корпорации для окружающей среды. При этом консультации могут продлеваться регуляторным органом неограниченное количество раз.
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космос - риа наука, марс, луна, сша, дональд трамп, илон маск, spacex
Космос - РИА Наука, Марс, Луна, США, Дональд Трамп, Илон Маск, SpaceX
Маск: США заставили SpaceX изучить шансы падения ракеты на акул и китов
Маск: SpaceX вынуждена проводить исследование о шансах падения ракет в океан
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Американская космическая компания SpaceX перед запуском Starship вынуждена была по запросу американских властей проводить исследования вероятности падения ракеты на акул и китов в океане, сообщил владелец компании Илон Маск.
"SpaceX пришлось проводить исследование, чтобы проверить попадет ли Starship по акуле. И я типа: океан большой, знаете, акул много, это не является невозможным, но это крайне маловероятно", - сказал Маск на митинге в поддержку кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа
, трансляцию которого вели американские вещатели.
Как заявил предприниматель, он получил необходимые данные, заключив, что акулы будут в порядке, но ситуация напомнила ему "комедийную сценку", а после власти захотели уточнить, как дела обстоят с китами.
"Честно говоря, если космический корабль попадет в кита, так было предначертано, потому что вероятность такая низкая. Это как "Пункт назначения: китовая версия". Это была судьба кита", - сказал Маск.
"Пункт назначения" - серия фильмов ужасов, персонажи которых не могут уйти от судьбы и погибают из-за череды нелепых случайностей.
По словам Маска, несмотря на заключение о том, что с китами тоже все будет нормально, у властей возникали новые "сумасшедшие" вопросы.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в середине октября разрешило SpaceX провести пятый тестовый запуск создаваемого для полетов на Луну
и Марс
космического корабля Starship после того, как компания выполнила все требования безопасности, экологические и другие лицензионные требования для проведения суборбитального испытательного полета.
В сентябре Маск возмутился политикой регулятора США
, правила которого, по его мнению, в долгосрочной перспективе могут помешать SpaceX отправить первого человека на Марс: перед пятым тестовым запуском Starship необходимо проводить 60-дневные консультации с подразделениями Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) с целью гарантировать безопасность деятельности корпорации для окружающей среды. При этом консультации могут продлеваться регуляторным органом неограниченное количество раз.