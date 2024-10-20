https://ria.ru/20241020/logistika-1978954076.html

Путин рассказал о задачах в сфере дорожного хозяйства

Путин рассказал о задачах в сфере дорожного хозяйства - РИА Новости, 20.10.2024

Путин рассказал о задачах в сфере дорожного хозяйства

Президент России Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов дорожного хозяйства России с профессиональных праздником, отметил, что перед отраслью стоит... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T09:12

2024-10-20T09:12

2024-10-20T09:23

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов дорожного хозяйства России с профессиональных праздником, отметил, что перед отраслью стоит задача создания современных логистических маршрутов национального и глобального значения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."В целом перед отраслью стоят большие, комплексные задачи и среди приоритетов - создание современных логистических маршрутов национального и глобального значения, необходимых для развития бизнеса, раскрытия социально-экономического, туристического потенциала наших регионов, повышения качества жизни людей", - говорится в поздравлении.Президент отметил, что в российском дорожном комплексе всегда работали специалисты высокой квалификации, досконально знающие и любящие своё дело. Он также подчеркнул созидательный труд проектировщиков, инженеров, строителей, представителей других специальностей.Кроме того, Путин отметил масштабную работу в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"."Мы обязательно продолжим совершенствовать инфраструктуру городов и сельских территорий, наращивать сеть федеральных, региональных и местных трасс", - добавил он.

https://ria.ru/20241019/kiselev-1978912526.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, владимир путин