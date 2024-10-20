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Путин рассказал о задачах в сфере дорожного хозяйства - РИА Новости, 20.10.2024
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09:12 20.10.2024 (обновлено: 09:23 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/logistika-1978954076.html
Путин рассказал о задачах в сфере дорожного хозяйства
Путин рассказал о задачах в сфере дорожного хозяйства - РИА Новости, 20.10.2024
Путин рассказал о задачах в сфере дорожного хозяйства
Президент России Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов дорожного хозяйства России с профессиональных праздником, отметил, что перед отраслью стоит... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T09:12
2024-10-20T09:23
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов дорожного хозяйства России с профессиональных праздником, отметил, что перед отраслью стоит задача создания современных логистических маршрутов национального и глобального значения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."В целом перед отраслью стоят большие, комплексные задачи и среди приоритетов - создание современных логистических маршрутов национального и глобального значения, необходимых для развития бизнеса, раскрытия социально-экономического, туристического потенциала наших регионов, повышения качества жизни людей", - говорится в поздравлении.Президент отметил, что в российском дорожном комплексе всегда работали специалисты высокой квалификации, досконально знающие и любящие своё дело. Он также подчеркнул созидательный труд проектировщиков, инженеров, строителей, представителей других специальностей.Кроме того, Путин отметил масштабную работу в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"."Мы обязательно продолжим совершенствовать инфраструктуру городов и сельских территорий, наращивать сеть федеральных, региональных и местных трасс", - добавил он.
https://ria.ru/20241019/kiselev-1978912526.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин рассказал о задачах в сфере дорожного хозяйства

Путин призвал создавать современные логистические маршруты глобального значения

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов дорожного хозяйства России с профессиональных праздником, отметил, что перед отраслью стоит задача создания современных логистических маршрутов национального и глобального значения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"В целом перед отраслью стоят большие, комплексные задачи и среди приоритетов - создание современных логистических маршрутов национального и глобального значения, необходимых для развития бизнеса, раскрытия социально-экономического, туристического потенциала наших регионов, повышения качества жизни людей", - говорится в поздравлении.
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Президент отметил, что в российском дорожном комплексе всегда работали специалисты высокой квалификации, досконально знающие и любящие своё дело. Он также подчеркнул созидательный труд проектировщиков, инженеров, строителей, представителей других специальностей.
Кроме того, Путин отметил масштабную работу в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
"Мы обязательно продолжим совершенствовать инфраструктуру городов и сельских территорий, наращивать сеть федеральных, региональных и местных трасс", - добавил он.
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