https://ria.ru/20241020/lodka-1978948081.html

Аэролодка с людьми перевернулась на реке Вилюй в Якутии, ведется проверка

Аэролодка с людьми перевернулась на реке Вилюй в Якутии, ведется проверка - РИА Новости, 20.10.2024

Аэролодка с людьми перевернулась на реке Вилюй в Якутии, ведется проверка

Аэролодка с людьми перевернулась на реке Вилюй в Якутии, ведется проверка, сообщает пресс-служба Якутской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T07:40

2024-10-20T07:40

2024-10-20T07:40

происшествия

вилюйск

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ЯКУТСК, 20 окт - РИА Новости. Аэролодка с людьми перевернулась на реке Вилюй в Якутии, ведется проверка, сообщает пресс-служба Якутской транспортной прокуратуры. "По предварительным данным, 19 октября 2024 года, в вечернее время, четверо мужчин на аэролодке с пневмоподушкой выехали с берега реки Вилюй города Вилюйска Республики Саха (Якутия) в местность "Харабый" на охоту. На острове "Баранка" двое мужчин высадились с аэролодки, а остальные направились дальше на местность "Харабый". По пути аэролодка ударилась о дно реки и перевернулась на песчаный берег "Татар", находящийся около 20 километрах от берега города Вилюйска... организована проверка", - рассказали в пресс-службе. В свою очередь, в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте подтвердили о том, что двое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение. По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства, в связи со значительным снижением среднесуточной температуры воздуха, интенсивным образованием рыхлых масс льда (шуги) и изменениями уровней воды на реке Вилюй, с сегодняшнего дня, с 18 октября все паромные переправы через реку Вилюй завершили работу.

https://ria.ru/20241019/ekaterinburg-1978903280.html

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вилюйск

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происшествия, вилюйск