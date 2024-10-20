https://ria.ru/20241020/liksutov-1978963853.html

Ликсутов: почти на 10% выросло производство на мебельных фабриках Москвы

Ликсутов: почти на 10% выросло производство на мебельных фабриках Москвы - РИА Новости, 20.10.2024

Ликсутов: почти на 10% выросло производство на мебельных фабриках Москвы

С января по август текущего года московские мебельные фабрики нарастили объем производства почти на 10% при поддержке города, сообщил заместитель мэра столицы... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T12:13

2024-10-20T12:13

2024-10-20T12:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. С января по август текущего года московские мебельные фабрики нарастили объем производства почти на 10% при поддержке города, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Он подчеркнул, что в настоящий момент предприятия обеспечивают рынок диванами, креслами, столами, шкафами и другой продукцией."Сегодня в столице работает более 140 компаний по выпуску мебельных изделий для офиса и дома. За первые восемь месяцев 2024 года предприятия на 10% нарастили производство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, они на 60% увеличили объемы поставок продукции заказчикам и отгрузили изделий более чем на 15,5 миллиарда рублей. Устойчивый рост возможен благодаря комфортному инвестклимату, который создан в Москве под руководством Сергея Собянина. Сегодня промышленникам доступны финансовые и нефинансовые меры поддержки — от льготного инвесткредитования до присвоения спецстатусов", — цитирует пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Ликсутова.В частности, предприятия могут воспользоваться программами Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Например, в этом году один из производителей столов и стульев получил льготный инвестиционный кредит на приобретение нового оборудования по ставке 3% годовых. Срок оказания финансовой поддержки составляет три года.Кроме того, в столице реализуют пять масштабных инвестиционных проектов по созданию мебельных производств. Для локализации новых предприятий город без торгов выделил земельные участки общей площадью более семи гектаров. Заводы будут изготавливать офисную, домашнюю, гостиничную и школьную мебель. На новые предприятия смогут трудоустроиться более тысячи человек."Московские мебельные фабрики успешно адаптируются к современным экономическим реалиям и активно выпускают продукцию, которая по качеству и внешнему виду не уступает всемирно известным брендам. Только с января по август 2024 года компании изготовили продукции более чем на 5,3 миллиарда рублей, что на 27% превышает показатели аналогичного периода 2023-го. Так, предприятия выпустили свыше 50 тысячи единиц деревянной и около14 тысяч единиц металлической мебели для сидения, примерно 40 тысяч матрасов и более 58 тысяч изделий для ванных комнат", — отметил министр правительства столицы, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов.Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром страны. В Москве работают свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий, где трудятся свыше 750 тысяч человек. Каждый год в мегаполисе открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают его дополнительными рабочими местами.В столице разработали комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Москвы для отечественных промышленников и развитие производства. В городе создали комфортные условия для малых, средних и крупных предприятий — сегодня производителям доступно более 20 системных и антикризисных инструментов поддержки.

https://ria.ru/20241019/liksutov-1978821804.html

https://ria.ru/20241011/garbuzov-1977546128.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, анатолий гарбузов