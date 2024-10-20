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На Кубе восстановили подачу электроэнергии - РИА Новости, 20.10.2024
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21:15 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/kuba-1979028862.html
На Кубе восстановили подачу электроэнергии
На Кубе восстановили подачу электроэнергии - РИА Новости, 20.10.2024
На Кубе восстановили подачу электроэнергии
Правительству Кубы удалось запустить ТЭЦ Антонио Гуйтераса в провинции Матансас, отключение которой привело к коллапсу национальной энергосистемы, подача... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T21:15
2024-10-20T21:15
в мире
жкх
куба
матансас (провинция)
гавана
мигель диас-канель бермудес
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МЕХИКО, 20 окт - РИА Новости. Правительству Кубы удалось запустить ТЭЦ Антонио Гуйтераса в провинции Матансас, отключение которой привело к коллапсу национальной энергосистемы, подача электричества во многих районах восстановлена, сообщило министерство энергетики и горной добычи острова. "ТЭЦ Антонио Гуйтераса запущена, и между (провинциями - ред.) Матансасом и Ольгином сформировалась система. Эта область (основная часть Кубы с востока на запад - ред.) находится под напряжением. Охват электроэнергией зависит от генерирующих мощностей, которые сегодня будут продолжать наращиваться", - говорится в сообщении в блоге министерства энергетики в Х. В пятницу правительство Кубы сообщило, что выход из строя кубинской ТЭЦ Антонио Гуйтераса в Матансасе привел к полному отключению электроэнергетической системы страны. Ремонтные работы в субботу не принесли результата - восстановленная частично подача энергии была вновь прервана. Как сообщил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес, с утра воскресенья постепенно восстанавливается электроснабжение Гаваны, а также "укрепляются микросистемы" - локальные электросети.
https://ria.ru/20241019/kuba-1978851450.html
куба
матансас (провинция)
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в мире, жкх, куба, матансас (провинция), гавана, мигель диас-канель бермудес
В мире, ЖКХ, Куба, Матансас (провинция), Гавана, Мигель Диас-Канель Бермудес
На Кубе восстановили подачу электроэнергии

Власти Кубы сообщили о восстановлении подачи электроэнергии после блэкаута

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкЖилые кварталы в районе "Старая Гавана"
Жилые кварталы в районе Старая Гавана - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Жилые кварталы в районе "Старая Гавана". Архивное фото
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МЕХИКО, 20 окт - РИА Новости. Правительству Кубы удалось запустить ТЭЦ Антонио Гуйтераса в провинции Матансас, отключение которой привело к коллапсу национальной энергосистемы, подача электричества во многих районах восстановлена, сообщило министерство энергетики и горной добычи острова.
«
"ТЭЦ Антонио Гуйтераса запущена, и между (провинциями - ред.) Матансасом и Ольгином сформировалась система. Эта область (основная часть Кубы с востока на запад - ред.) находится под напряжением. Охват электроэнергией зависит от генерирующих мощностей, которые сегодня будут продолжать наращиваться", - говорится в сообщении в блоге министерства энергетики в Х.
В пятницу правительство Кубы сообщило, что выход из строя кубинской ТЭЦ Антонио Гуйтераса в Матансасе привел к полному отключению электроэнергетической системы страны. Ремонтные работы в субботу не принесли результата - восстановленная частично подача энергии была вновь прервана.
Как сообщил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес, с утра воскресенья постепенно восстанавливается электроснабжение Гаваны, а также "укрепляются микросистемы" - локальные электросети.
Массовое отключение электроэнергии после аварии на крупной электростанции в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Посольство на Кубе выпустило предупреждение для россиян на фоне блэкаута
19 октября, 04:14
 
В миреЖКХКубаМатансас (провинция)ГаванаМигель Диас-Канель Бермудес
 
 
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