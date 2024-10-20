https://ria.ru/20241020/kuba-1979028862.html

На Кубе восстановили подачу электроэнергии

На Кубе восстановили подачу электроэнергии - РИА Новости, 20.10.2024

На Кубе восстановили подачу электроэнергии

Правительству Кубы удалось запустить ТЭЦ Антонио Гуйтераса в провинции Матансас, отключение которой привело к коллапсу национальной энергосистемы, подача... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T21:15

2024-10-20T21:15

2024-10-20T21:15

в мире

жкх

куба

матансас (провинция)

гавана

мигель диас-канель бермудес

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МЕХИКО, 20 окт - РИА Новости. Правительству Кубы удалось запустить ТЭЦ Антонио Гуйтераса в провинции Матансас, отключение которой привело к коллапсу национальной энергосистемы, подача электричества во многих районах восстановлена, сообщило министерство энергетики и горной добычи острова. "ТЭЦ Антонио Гуйтераса запущена, и между (провинциями - ред.) Матансасом и Ольгином сформировалась система. Эта область (основная часть Кубы с востока на запад - ред.) находится под напряжением. Охват электроэнергией зависит от генерирующих мощностей, которые сегодня будут продолжать наращиваться", - говорится в сообщении в блоге министерства энергетики в Х. В пятницу правительство Кубы сообщило, что выход из строя кубинской ТЭЦ Антонио Гуйтераса в Матансасе привел к полному отключению электроэнергетической системы страны. Ремонтные работы в субботу не принесли результата - восстановленная частично подача энергии была вновь прервана. Как сообщил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес, с утра воскресенья постепенно восстанавливается электроснабжение Гаваны, а также "укрепляются микросистемы" - локальные электросети.

https://ria.ru/20241019/kuba-1978851450.html

куба

матансас (провинция)

гавана

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, куба, матансас (провинция), гавана, мигель диас-канель бермудес