https://ria.ru/20241020/kuba-1979028862.html
На Кубе восстановили подачу электроэнергии
На Кубе восстановили подачу электроэнергии - РИА Новости, 20.10.2024
На Кубе восстановили подачу электроэнергии
Правительству Кубы удалось запустить ТЭЦ Антонио Гуйтераса в провинции Матансас, отключение которой привело к коллапсу национальной энергосистемы, подача... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T21:15
2024-10-20T21:15
2024-10-20T21:15
в мире
жкх
куба
матансас (провинция)
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мигель диас-канель бермудес
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МЕХИКО, 20 окт - РИА Новости. Правительству Кубы удалось запустить ТЭЦ Антонио Гуйтераса в провинции Матансас, отключение которой привело к коллапсу национальной энергосистемы, подача электричества во многих районах восстановлена, сообщило министерство энергетики и горной добычи острова. "ТЭЦ Антонио Гуйтераса запущена, и между (провинциями - ред.) Матансасом и Ольгином сформировалась система. Эта область (основная часть Кубы с востока на запад - ред.) находится под напряжением. Охват электроэнергией зависит от генерирующих мощностей, которые сегодня будут продолжать наращиваться", - говорится в сообщении в блоге министерства энергетики в Х. В пятницу правительство Кубы сообщило, что выход из строя кубинской ТЭЦ Антонио Гуйтераса в Матансасе привел к полному отключению электроэнергетической системы страны. Ремонтные работы в субботу не принесли результата - восстановленная частично подача энергии была вновь прервана. Как сообщил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес, с утра воскресенья постепенно восстанавливается электроснабжение Гаваны, а также "укрепляются микросистемы" - локальные электросети.
https://ria.ru/20241019/kuba-1978851450.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, куба, матансас (провинция), гавана, мигель диас-канель бермудес
В мире, ЖКХ, Куба, Матансас (провинция), Гавана, Мигель Диас-Канель Бермудес
На Кубе восстановили подачу электроэнергии
Власти Кубы сообщили о восстановлении подачи электроэнергии после блэкаута