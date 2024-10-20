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На Кубе не удалось восстановить систему энергоснабжения
На Кубе не удалось восстановить систему энергоснабжения - РИА Новости, 20.10.2024
На Кубе не удалось восстановить систему энергоснабжения
Кубинские власти продолжают восстанавливать систему энергоснабжения после третьего сбоя, передает Reuters со ссылкой на местных чиновников. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T18:20
2024-10-20T18:20
2024-10-20T18:20
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Кубинские власти продолжают восстанавливать систему энергоснабжения после третьего сбоя, передает Reuters со ссылкой на местных чиновников."Миллионы кубинцев утром остались без электричества после очередного частичного отключения электроэнергии", — говорится в сообщении агентства.Высокопоставленный чиновник по электроэнергетике Ласаро Герра сообщил о работе технических специалистов над устранением проблемы, но не назвал сроков возобновления подачи электроэнергии.Вчера электроэнергетическая компания сообщала о полном блэкауте.В четверг президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес поручил премьеру Мануэлю Марреро Крусу проинформировать жителей о чрезвычайной энергетической ситуации, которую переживает страна. Он указал, что ее основной причиной стало усиление санкций США против острова, затрудняющих импорт топлива и других необходимых ресурсов.Посольство России в Гаване призвало соотечественников сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею.
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куба, в мире, сша, россия, мигель диас-канель бермудес
Куба, В мире, США, Россия, Мигель Диас-Канель Бермудес
На Кубе не удалось восстановить систему энергоснабжения
Власти Кубы не смогли восстановить системы энергоснабжения после нового сбоя