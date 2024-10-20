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В Крыму заявили об истерическом поведении Зеленского - РИА Новости, 20.10.2024
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16:37 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/krym-1978996715.html
В Крыму заявили об истерическом поведении Зеленского
В Крыму заявили об истерическом поведении Зеленского - РИА Новости, 20.10.2024
В Крыму заявили об истерическом поведении Зеленского
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал истерическим нынешнее поведение Владимира Зеленского, который, по мнению Константинова, теряет гарантии... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T16:37
2024-10-20T16:37
украина
владимир константинов
владимир зеленский
евросоюз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал истерическим нынешнее поведение Владимира Зеленского, который, по мнению Константинова, теряет гарантии дальнейшей поддержки со стороны Запада. "Зеленский сейчас находится в истерике. Помимо провалов на фронте, она определенно связанна с выборами в Америке. Ситуация там развивается таким образом, что нет четких гарантий дальнейшей поддержки Украины. А без американской поддержки Украина не продержится и одной-двух недель. Зеленский это прекрасно понимает, потому и начинает метаться, впадая в истерическое поведение", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, отсюда и истерические требования Зеленского принять Украину в ЕС и НАТО. "Он стремится спрятаться у кого угодно за пазухой, поскольку ему реально страшно и даже препараты от этого страха уже не помогают. С другой стороны, партнёры начинают от него шарахаться, избегать встреч с ним. Если не так давно он был на Западе суперпопулярен, то теперь его несвежие майки, хамский стиль попрошайничества всех откровенно раздражает", - сказал глава парламента.
https://ria.ru/20241019/zelenskiy-1978861371.html
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украина, владимир константинов, владимир зеленский, евросоюз, нато
Украина, Владимир Константинов, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО
В Крыму заявили об истерическом поведении Зеленского

Глава крымского парламента Константинов назвал поведение Зеленского истеричным

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал истерическим нынешнее поведение Владимира Зеленского, который, по мнению Константинова, теряет гарантии дальнейшей поддержки со стороны Запада.
"Зеленский сейчас находится в истерике. Помимо провалов на фронте, она определенно связанна с выборами в Америке. Ситуация там развивается таким образом, что нет четких гарантий дальнейшей поддержки Украины. А без американской поддержки Украина не продержится и одной-двух недель. Зеленский это прекрасно понимает, потому и начинает метаться, впадая в истерическое поведение", - сказал Константинов РИА Новости.
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По его словам, отсюда и истерические требования Зеленского принять Украину в ЕС и НАТО.
"Он стремится спрятаться у кого угодно за пазухой, поскольку ему реально страшно и даже препараты от этого страха уже не помогают. С другой стороны, партнёры начинают от него шарахаться, избегать встреч с ним. Если не так давно он был на Западе суперпопулярен, то теперь его несвежие майки, хамский стиль попрошайничества всех откровенно раздражает", - сказал глава парламента.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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УкраинаВладимир КонстантиновВладимир ЗеленскийЕвросоюзНАТО
 
 
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