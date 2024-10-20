https://ria.ru/20241020/kratofel-1978951970.html

Россия вышла на полную самообеспеченность картошкой

Россия вышла на полную самообеспеченность картошкой - РИА Новости, 20.10.2024

Россия вышла на полную самообеспеченность картошкой

Россия по итогам прошлого года впервые с 2015 года вышла на полное самообеспечение картофелем, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T08:44

2024-10-20T08:44

2024-10-20T09:36

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия по итогам прошлого года впервые с 2015 года вышла на полное самообеспечение картофелем, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.Так, в прошлом году уровень самообеспечения этим корнеплодом вырос сразу на 6,5 процентного пункта и составил 101 процент. Последний раз такая ситуация складывалась в 2015 году, причем с аналогичным показателем.Среди семи основных продуктовых категорий Россия полностью обеспечивает внутренние потребности еще по двум группам: по мясу — на 101,7 процента, а по рыбе — 152,9 процента.Самообеспеченность по яйцам составляет 98,6 процента. А вот по молоку и овощам и бахчевым культурам она значительно ниже — 86 процентов и 89,1 процента соответственно.Меньше всего собственное производство в России покрывает потребление фруктов и ягод — в прошлом году показатель достиг лишь 44,6 процента. Согласно доктрине продовольственной безопасности России, минимальные пороговые значения самообеспечения страны основными видами продовольствия установлены так: мясо — на уровне 85 процентов, молоко — 90 процентов, рыба — 85 процентов, картофель — 95 процентов, овощи и бахчевые — 90 процентов, фрукты — 60 процентов.

https://ria.ru/20241016/rosstat-1978395802.html

https://ria.ru/20241010/ryba-1977361818.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)