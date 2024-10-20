https://ria.ru/20241020/kratofel-1978951970.html
Россия вышла на полную самообеспеченность картошкой
Россия вышла на полную самообеспеченность картошкой - РИА Новости, 20.10.2024
Россия вышла на полную самообеспеченность картошкой
Россия по итогам прошлого года впервые с 2015 года вышла на полное самообеспечение картофелем, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T08:44
2024-10-20T08:44
2024-10-20T09:36
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия по итогам прошлого года впервые с 2015 года вышла на полное самообеспечение картофелем, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.Так, в прошлом году уровень самообеспечения этим корнеплодом вырос сразу на 6,5 процентного пункта и составил 101 процент. Последний раз такая ситуация складывалась в 2015 году, причем с аналогичным показателем.Среди семи основных продуктовых категорий Россия полностью обеспечивает внутренние потребности еще по двум группам: по мясу — на 101,7 процента, а по рыбе — 152,9 процента.Самообеспеченность по яйцам составляет 98,6 процента. А вот по молоку и овощам и бахчевым культурам она значительно ниже — 86 процентов и 89,1 процента соответственно.Меньше всего собственное производство в России покрывает потребление фруктов и ягод — в прошлом году показатель достиг лишь 44,6 процента. Согласно доктрине продовольственной безопасности России, минимальные пороговые значения самообеспечения страны основными видами продовольствия установлены так: мясо — на уровне 85 процентов, молоко — 90 процентов, рыба — 85 процентов, картофель — 95 процентов, овощи и бахчевые — 90 процентов, фрукты — 60 процентов.
https://ria.ru/20241016/rosstat-1978395802.html
https://ria.ru/20241010/ryba-1977361818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Россия вышла на полную самообеспеченность картошкой
Россия впервые за восемь лет вышла на полную самообеспеченность картошкой
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия по итогам прошлого года впервые с 2015 года вышла на полное самообеспечение картофелем, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Так, в прошлом году уровень самообеспечения этим корнеплодом вырос сразу на 6,5 процентного пункта и составил 101 процент. Последний раз такая ситуация складывалась в 2015 году, причем с аналогичным показателем.
Среди семи основных продуктовых категорий Россия
полностью обеспечивает внутренние потребности еще по двум группам: по мясу — на 101,7 процента, а по рыбе — 152,9 процента.
Самообеспеченность по яйцам составляет 98,6 процента. А вот по молоку и овощам и бахчевым культурам она значительно ниже — 86 процентов и 89,1 процента соответственно.
Меньше всего собственное производство в России покрывает потребление фруктов и ягод — в прошлом году показатель достиг лишь 44,6 процента.
Согласно доктрине продовольственной безопасности России, минимальные пороговые значения самообеспечения страны основными видами продовольствия установлены так: мясо — на уровне 85 процентов, молоко — 90 процентов, рыба — 85 процентов, картофель — 95 процентов, овощи и бахчевые — 90 процентов, фрукты — 60 процентов.