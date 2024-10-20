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Россия вышла на полную самообеспеченность картошкой - РИА Новости, 20.10.2024
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08:44 20.10.2024 (обновлено: 09:36 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/kratofel-1978951970.html
Россия вышла на полную самообеспеченность картошкой
Россия вышла на полную самообеспеченность картошкой - РИА Новости, 20.10.2024
Россия вышла на полную самообеспеченность картошкой
Россия по итогам прошлого года впервые с 2015 года вышла на полное самообеспечение картофелем, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T08:44
2024-10-20T09:36
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия по итогам прошлого года впервые с 2015 года вышла на полное самообеспечение картофелем, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.Так, в прошлом году уровень самообеспечения этим корнеплодом вырос сразу на 6,5 процентного пункта и составил 101 процент. Последний раз такая ситуация складывалась в 2015 году, причем с аналогичным показателем.Среди семи основных продуктовых категорий Россия полностью обеспечивает внутренние потребности еще по двум группам: по мясу — на 101,7 процента, а по рыбе — 152,9 процента.Самообеспеченность по яйцам составляет 98,6 процента. А вот по молоку и овощам и бахчевым культурам она значительно ниже — 86 процентов и 89,1 процента соответственно.Меньше всего собственное производство в России покрывает потребление фруктов и ягод — в прошлом году показатель достиг лишь 44,6 процента. Согласно доктрине продовольственной безопасности России, минимальные пороговые значения самообеспечения страны основными видами продовольствия установлены так: мясо — на уровне 85 процентов, молоко — 90 процентов, рыба — 85 процентов, картофель — 95 процентов, овощи и бахчевые — 90 процентов, фрукты — 60 процентов.
https://ria.ru/20241016/rosstat-1978395802.html
https://ria.ru/20241010/ryba-1977361818.html
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Россия вышла на полную самообеспеченность картошкой

Россия впервые за восемь лет вышла на полную самообеспеченность картошкой

© iStock.com / phillyskaterНарезанный картофель
Нарезанный картофель - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© iStock.com / phillyskater
Нарезанный картофель . Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия по итогам прошлого года впервые с 2015 года вышла на полное самообеспечение картофелем, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Так, в прошлом году уровень самообеспечения этим корнеплодом вырос сразу на 6,5 процентного пункта и составил 101 процент. Последний раз такая ситуация складывалась в 2015 году, причем с аналогичным показателем.
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Среди семи основных продуктовых категорий Россия полностью обеспечивает внутренние потребности еще по двум группам: по мясу — на 101,7 процента, а по рыбе — 152,9 процента.
Самообеспеченность по яйцам составляет 98,6 процента. А вот по молоку и овощам и бахчевым культурам она значительно ниже — 86 процентов и 89,1 процента соответственно.
Меньше всего собственное производство в России покрывает потребление фруктов и ягод — в прошлом году показатель достиг лишь 44,6 процента.
Согласно доктрине продовольственной безопасности России, минимальные пороговые значения самообеспечения страны основными видами продовольствия установлены так: мясо — на уровне 85 процентов, молоко — 90 процентов, рыба — 85 процентов, картофель — 95 процентов, овощи и бахчевые — 90 процентов, фрукты — 60 процентов.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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