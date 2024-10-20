https://ria.ru/20241020/koshki-1978984374.html

Суд запретил москвичу держать в квартире 20 кошек

Суд запретил москвичу держать в квартире 20 кошек - РИА Новости, 20.10.2024

Суд запретил москвичу держать в квартире 20 кошек

Суд запретил москвичу держать 20 кошек в квартире после жалоб жильцов дома и волонтеров, сообщили в пресс-службе московской прокуратуры. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T14:29

2024-10-20T14:29

2024-10-20T14:54

происшествия

жилье

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978986731_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_104dbfe307075beca442280fcbb79e88.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Суд запретил москвичу держать 20 кошек в квартире после жалоб жильцов дома и волонтеров, сообщили в пресс-службе московской прокуратуры. По предварительной информации, жители дома на Алтуфьевском шоссе и волонтеры неоднократно жаловались Бутырскому межрайонному прокурору на жуткие условия в одной из квартир, где держали минимум 20 кошек. По словам соседей, животные живут в маленькой прихожей, куда не проникает солнечный свет, двери в остальные комнаты закрыты, нет медицинского ухода, питание крайне неудовлетворительное, а собственник квартиры нарушает требования жилищного законодательства и эпидемиологические правила. Хозяин кошек на контакт идти отказывается, двери не открывает. В ходе прокурорской проверки было выяснено, что концентрация аммиака превышала норму в девять раз. Кроме того, установили, что кошки не вакцинированы. "Бутырский межрайонный прокурор... обратился в суд с иском о запрете содержания домашних животных в квартире и обязании собственника жилого помещения привести его в надлежащее санитарное состояние", - рассказали в пресс-службе. Суд полностью согласился с требованиями прокурора, удовлетворив иск. Кошки, включая котят, спасены, волонтеры помогают им обрести новых хозяев, заключили в ведомстве.

https://radiosputnik.ru/20240818/koshka-1966438588.html

https://ria.ru/20240916/koshka-1972878419.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Суд запретил москвичу держать в квартире 20 кошек Суд после жалоб жильцов дома запретил москвичу держать в квартире 20 кошек, сообщила прокуратура. 2024-10-20T14:29 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, россия