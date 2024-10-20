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В Сириусе открылся научно-образовательный конгресс БРИКС

В Сириусе открылся научно-образовательный конгресс БРИКС - РИА Новости, 20.10.2024

В Сириусе открылся научно-образовательный конгресс БРИКС

Укрепление технологического потенциала в сфере климата обсуждают эксперты из разных стран в рамках научно-образовательного конгресса БРИКС по вопросам изменения РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T11:44

2024-10-20T11:44

2024-10-20T11:44

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иран

сочи

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

экономика

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СИРИУС 20 окт – РИА Новости. Укрепление технологического потенциала в сфере климата обсуждают эксперты из разных стран в рамках научно-образовательного конгресса БРИКС по вопросам изменения экологии и климата, который открылся на федеральной территории Сириус, передает корреспондент РИА Новости. В рамках двухдневного конгресса проведут пленарные сессии и первую очную Международную олимпиаду по экологии для школьников из разных стран. Ученики в течение пять дней будут решать экологические задачи в лабораториях Сириуса. Деловая часть мероприятия предполагает встречи экспертов, дискуссии которых посвящены вопросам об устойчивой углеродной экономической модели, исследованию климата, привлечению молодёжи в проблему, касающуюся изменения климата. Представители университетов также обсудят роль образовательной среды. Образовательная часть конгресса станет приоритетной, заявляют организаторы мероприятия. "Рада приветствовать всех на федеральной территории Сириус, наших гостей, уважаемых экспертов и научную молодежь. Мы очень рады, что у нас есть действительно уникальная возможность обсуждать наши планы в таком сообществе заинтересованных людей", - сказала Шмелева в ходе открытия конгресса в Сириусе. Она подчеркнула, что детали исследования климата будут обсуждаться совместно с экспертами. Шмелева подчеркнула значимость партнеров-компаний университета "Сириус", позволяющих готовить профессиональные кадры. По словам заместителя начальника отдела международного научного сотрудничества Национального университета мастерства Азгхара Фейзи, прибывшего в Сириус на конгресс, между Ираном и Россией, как соседствующими странами, выстроены хорошие отношения и сотрудничество в части технологических исследований, важной для двух государств. "Мы можем делиться опытом в этих технологиях", - отметил эксперт. В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о федеральной территории "Сириус", расположенной у границ Сочи. Согласно которому субъект стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным с собственным бюджетом и имуществом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, иран, сочи, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, экономика