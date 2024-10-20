На Западе предсказали усиление России после конфликта на Украине
Генерал НАТО Каволи: РФ станет сильнее после конфликта на Украине
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи в интервью Der Spiegel рассказал о планах по модернизации альянса из-за усиления России.
"В конце украинской войны, как бы это ни выглядело, российская армия будет сильнее, чем сегодня. Эти силы будут на границе нашего альянса", — заявил он.
Военный также назвал Россию постоянной угрозой альянсу и безопасности всей Европы, ссылаясь на контакты страны с Китаем и КНДР.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте России и НАТО. В Кремле же отмечали, что страна не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТОу западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москване раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
В МИД также заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В начале сентября МИД также сообщил, что у России нет планов атаковать территорию стран НАТО.