Рейтинг@Mail.ru
Колумбия и Индия обсудили план вступления в БРИКС - РИА Новости, 20.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/kolumbiya-1978985849.html
Колумбия и Индия обсудили план вступления в БРИКС
Колумбия и Индия обсудили план вступления в БРИКС - РИА Новости, 20.10.2024
Колумбия и Индия обсудили план вступления в БРИКС
Колумбия обсудила с Индией планы стать членом БРИКС, заявил прибывший в Нью-Дели заместитель министра иностранных дел Колумбии Хорхе Энрике Рохас Родригес в... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T14:42
2024-10-20T14:42
в мире
колумбия
бразилия
индия
густаво петро
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312816_0:29:3180:1817_1920x0_80_0_0_3435707ffaaee6d5f62e6ba0d01ed301.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 окт – РИА Новости. Колумбия обсудила с Индией планы стать членом БРИКС, заявил прибывший в Нью-Дели заместитель министра иностранных дел Колумбии Хорхе Энрике Рохас Родригес в интервью телеканалу WION. Представитель МИД напомнил, что президент Колумбии Густаво Петро обсуждал с президентом Бразилии Лула да Силвой "возможное вступлении Колумбии в БРИКС". "Мы все еще изучаем эту тему. И по этой причине мы приехали в Индию, чтобы обсудить и узнать мнение Индии. Мы также находимся в контакте с Южной Африкой и Бразилией, и мы считаем, что это даст толчок глобальным связям с югом, и вступление Колумбии в БРИКС также произойдет после обсуждений и изучения", - заявил Родригес. В апреле этого года МИД Бразилии сообщил, что Колумбия заинтересована в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена, продвижению её кандидатуры будет содействовать правительство Бразилии. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241020/ekspert-1978941602.html
https://ria.ru/20241019/briks-1978858559.html
колумбия
бразилия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312816_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_02f0e7a54bf51e713d663208fe3114ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колумбия, бразилия, индия, густаво петро, брикс
В мире, Колумбия, Бразилия, Индия, Густаво Петро, БРИКС
Колумбия и Индия обсудили план вступления в БРИКС

Замглавы МИД Колумбии Родригес: мы обсудили с Индией планы стать членом БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2020.ruБРИКС
БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 окт – РИА Новости. Колумбия обсудила с Индией планы стать членом БРИКС, заявил прибывший в Нью-Дели заместитель министра иностранных дел Колумбии Хорхе Энрике Рохас Родригес в интервью телеканалу WION.
Представитель МИД напомнил, что президент Колумбии Густаво Петро обсуждал с президентом Бразилии Лула да Силвой "возможное вступлении Колумбии в БРИКС".
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Эксперт: БРИКС может создать независимые от доллара платежные механизмы
Вчера, 04:55
"Мы все еще изучаем эту тему. И по этой причине мы приехали в Индию, чтобы обсудить и узнать мнение Индии. Мы также находимся в контакте с Южной Африкой и Бразилией, и мы считаем, что это даст толчок глобальным связям с югом, и вступление Колумбии в БРИКС также произойдет после обсуждений и изучения", - заявил Родригес.
В апреле этого года МИД Бразилии сообщил, что Колумбия заинтересована в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена, продвижению её кандидатуры будет содействовать правительство Бразилии.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Саммит БРИКС в Казани определит ход истории, заявила Матвиенко
19 октября, 07:58
 
В миреКолумбияБразилияИндияГуставо ПетроБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала