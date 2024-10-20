https://ria.ru/20241020/kolumbiya-1978985849.html

Колумбия и Индия обсудили план вступления в БРИКС

Колумбия и Индия обсудили план вступления в БРИКС - РИА Новости, 20.10.2024

Колумбия и Индия обсудили план вступления в БРИКС

Колумбия обсудила с Индией планы стать членом БРИКС, заявил прибывший в Нью-Дели заместитель министра иностранных дел Колумбии Хорхе Энрике Рохас Родригес в... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T14:42

2024-10-20T14:42

2024-10-20T14:42

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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 окт – РИА Новости. Колумбия обсудила с Индией планы стать членом БРИКС, заявил прибывший в Нью-Дели заместитель министра иностранных дел Колумбии Хорхе Энрике Рохас Родригес в интервью телеканалу WION. Представитель МИД напомнил, что президент Колумбии Густаво Петро обсуждал с президентом Бразилии Лула да Силвой "возможное вступлении Колумбии в БРИКС". "Мы все еще изучаем эту тему. И по этой причине мы приехали в Индию, чтобы обсудить и узнать мнение Индии. Мы также находимся в контакте с Южной Африкой и Бразилией, и мы считаем, что это даст толчок глобальным связям с югом, и вступление Колумбии в БРИКС также произойдет после обсуждений и изучения", - заявил Родригес. В апреле этого года МИД Бразилии сообщил, что Колумбия заинтересована в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена, продвижению её кандидатуры будет содействовать правительство Бразилии. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241020/ekspert-1978941602.html

https://ria.ru/20241019/briks-1978858559.html

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в мире, колумбия, бразилия, индия, густаво петро, брикс