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В США предсказали возвращение в моду кнопочных телефонов - РИА Новости, 20.10.2024
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21:40 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/knopka-1979030185.html
В США предсказали возвращение в моду кнопочных телефонов
В США предсказали возвращение в моду кнопочных телефонов - РИА Новости, 20.10.2024
В США предсказали возвращение в моду кнопочных телефонов
Кнопки и другие физические элементы управления электронными устройствами могут стать популярнее сенсорных дисплеев, пишет Wall Streeet Journal. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T21:40
2024-10-20T21:40
технологии
общество
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Кнопки и другие физические элементы управления электронными устройствами могут стать популярнее сенсорных дисплеев, пишет Wall Streeet Journal."Компании потратили почти два десятилетия, включая все больше функций в сенсорные дисплеи. Теперь кнопки, ручки, слайдеры и другие физические элементы управления возвращаются в транспортные средства, бытовые приборы и персональную электронику", — говорится в материале.По мнению автора статьи, современные компании заново открывают для потребителей возможности кнопочного управления и переосмысливают их использование во всех устройствах: от электронных книг и мобильных телефонов до индукционных плит. Эксперт связывает такую тенденцию с простотой такого управления, тактильностью и возможностью использования без зрительного контакта.
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технологии, общество
Технологии, Общество
В США предсказали возвращение в моду кнопочных телефонов

WSJ: кнопочные устройства могут вытеснить сенсорные из-за простоты в управлении

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКнопочные телефоны
Кнопочные телефоны - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кнопочные телефоны. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Кнопки и другие физические элементы управления электронными устройствами могут стать популярнее сенсорных дисплеев, пишет Wall Streeet Journal.
"Компании потратили почти два десятилетия, включая все больше функций в сенсорные дисплеи. Теперь кнопки, ручки, слайдеры и другие физические элементы управления возвращаются в транспортные средства, бытовые приборы и персональную электронику", — говорится в материале.
По мнению автора статьи, современные компании заново открывают для потребителей возможности кнопочного управления и переосмысливают их использование во всех устройствах: от электронных книг и мобильных телефонов до индукционных плит. Эксперт связывает такую тенденцию с простотой такого управления, тактильностью и возможностью использования без зрительного контакта.
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