https://ria.ru/20241020/knopka-1979030185.html

В США предсказали возвращение в моду кнопочных телефонов

В США предсказали возвращение в моду кнопочных телефонов - РИА Новости, 20.10.2024

В США предсказали возвращение в моду кнопочных телефонов

Кнопки и другие физические элементы управления электронными устройствами могут стать популярнее сенсорных дисплеев, пишет Wall Streeet Journal. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T21:40

2024-10-20T21:40

2024-10-20T21:40

технологии

общество

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Кнопки и другие физические элементы управления электронными устройствами могут стать популярнее сенсорных дисплеев, пишет Wall Streeet Journal."Компании потратили почти два десятилетия, включая все больше функций в сенсорные дисплеи. Теперь кнопки, ручки, слайдеры и другие физические элементы управления возвращаются в транспортные средства, бытовые приборы и персональную электронику", — говорится в материале.По мнению автора статьи, современные компании заново открывают для потребителей возможности кнопочного управления и переосмысливают их использование во всех устройствах: от электронных книг и мобильных телефонов до индукционных плит. Эксперт связывает такую тенденцию с простотой такого управления, тактильностью и возможностью использования без зрительного контакта.

https://ria.ru/20241016/nabiullina-1978293766.html

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2024

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технологии, общество