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Кику заявил о фальсификации выборов в Молдавии с участием ЦИК - РИА Новости, 20.10.2024
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12:29 20.10.2024 (обновлено: 13:29 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/kiku-1978974115.html
Кику заявил о фальсификации выборов в Молдавии с участием ЦИК
Кику заявил о фальсификации выборов в Молдавии с участием ЦИК - РИА Новости, 20.10.2024
Кику заявил о фальсификации выборов в Молдавии с участием ЦИК
Экс-премьер, кандидат в президенты Молдавии Ион Кику заявил в видеообращении в соцсетях о беспрецедентном процессе фальсификации выборов в республике. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T12:29
2024-10-20T13:29
выборы в молдавии — 2024
в мире
молдавия
ион кику
майя санду
ренато усатый
наша партия
василий тарлев
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КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. Экс-премьер, кандидат в президенты Молдавии Ион Кику заявил в видеообращении в соцсетях о беспрецедентном процессе фальсификации выборов в республике.&quot;Имеет место беспрецедентный процесс фальсификации выборов c прямым вовлечением ЦИК под руководством партии &quot;Действие и солидарность&quot;. На этих выборах представители оппонентов Майи Санду не допускаются на участки, это говорит лишь о том, что выборы будут фальсифицированы&quot;, — отметил он.Кандидат в президенты уточнил, что Партия развития и объединения Молдавии, которую он возглавляет, направила 103 представителя для наблюдения на выборах за пределами республики. Руководство этих участков пустило лишь семерых человек, хотя все представили одинаковые документы.Кику подчеркнул, что если Центризбирком будет препятствовать допуску наблюдателей за рубежом, то его штаб не признает результаты этого голосования "со всеми соответствующими последствиями"."У нас есть информация от наших представителей за рубежом, которые сообщают, что у глав избирательных бюро есть указание от ЦИК не пускать представителей, нам предлагают опротестовать это решение в суде. &lt;...&gt; Мы направимся в ЦИК с юристами, чтобы потребовать объяснений в связи с этими нарушениями", — добавил политик.В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы. Также сегодня организован референдум, в рамках которого жители республики должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?" Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21:00.При этом в первые часы голосования стало известно о множестве нарушений при его проведении. В частности, директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил сообщил, что наблюдатели получили свыше 170 сообщений об инцидентах на выборах, из них 34 подтвердились. Речь идет, в частности, о размещении агитационных материалов на участках или в радиусе ста метров вокруг них и нарушении тайны голосования.Кроме того, сам Кику ранее заявил, что получил сообщения со всей страны о том, что людей заставляют участвовать в референдуме по вопросу евроинтеграции республики. Он призвал граждан не бояться и действовать рационально.Помимо этого, еще один кандидат в президенты, экс-премьер Василий Тарлев, сообщил РИА Новости, что в главных больницах страны медперсонал собирает избирательные бюллетени, чтобы затем использовать их в непонятных целях. В частности, речь идет о сотрудниках Онкологического института и Республиканской клинической больнице.В свою очередь, лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор рассказал, что его юристы готовят жалобы на нарушения, поскольку на избирательных участках размещены флаги Евросоюза и это можно расценивать как агитацию. По словам политика, выборы превращают в "фарс и междусобойчик".При этом глава ЦИК Молдавии Анжела Караман заявила, что комиссию проинформировали о шести случаях нарушений на участках, все они проверяются полицией. Речь идет, в частности, о возможном акте подкупа избирателей и фотографировании бюллетеней.
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выборы в молдавии — 2024, в мире, молдавия, ион кику, майя санду, ренато усатый, наша партия, василий тарлев
Выборы в Молдавии — 2024, В мире, Молдавия, Ион Кику, Майя Санду, Ренато Усатый, Наша партия, Василий Тарлев
Кику заявил о фальсификации выборов в Молдавии с участием ЦИК

Кику заявил, что не признает итоги голосования за рубежом на выборах Молдавии

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Женщина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Родион Прока
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Женщина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
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КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. Экс-премьер, кандидат в президенты Молдавии Ион Кику заявил в видеообращении в соцсетях о беспрецедентном процессе фальсификации выборов в республике.
«

"Имеет место беспрецедентный процесс фальсификации выборов c прямым вовлечением ЦИК под руководством партии "Действие и солидарность". На этих выборах представители оппонентов Майи Санду не допускаются на участки, это говорит лишь о том, что выборы будут фальсифицированы", — отметил он.

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Кандидат в президенты уточнил, что Партия развития и объединения Молдавии, которую он возглавляет, направила 103 представителя для наблюдения на выборах за пределами республики. Руководство этих участков пустило лишь семерых человек, хотя все представили одинаковые документы.
Кику подчеркнул, что если Центризбирком будет препятствовать допуску наблюдателей за рубежом, то его штаб не признает результаты этого голосования "со всеми соответствующими последствиями".
«
"У нас есть информация от наших представителей за рубежом, которые сообщают, что у глав избирательных бюро есть указание от ЦИК не пускать представителей, нам предлагают опротестовать это решение в суде. <...> Мы направимся в ЦИК с юристами, чтобы потребовать объяснений в связи с этими нарушениями", — добавил политик.
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При этом в первые часы голосования стало известно о множестве нарушений при его проведении. В частности, директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил сообщил, что наблюдатели получили свыше 170 сообщений об инцидентах на выборах, из них 34 подтвердились. Речь идет, в частности, о размещении агитационных материалов на участках или в радиусе ста метров вокруг них и нарушении тайны голосования.
Кроме того, сам Кику ранее заявил, что получил сообщения со всей страны о том, что людей заставляют участвовать в референдуме по вопросу евроинтеграции республики. Он призвал граждан не бояться и действовать рационально.
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Помимо этого, еще один кандидат в президенты, экс-премьер Василий Тарлев, сообщил РИА Новости, что в главных больницах страны медперсонал собирает избирательные бюллетени, чтобы затем использовать их в непонятных целях. В частности, речь идет о сотрудниках Онкологического института и Республиканской клинической больнице.
В свою очередь, лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор рассказал, что его юристы готовят жалобы на нарушения, поскольку на избирательных участках размещены флаги Евросоюза и это можно расценивать как агитацию. По словам политика, выборы превращают в "фарс и междусобойчик".
При этом глава ЦИК Молдавии Анжела Караман заявила, что комиссию проинформировали о шести случаях нарушений на участках, все они проверяются полицией. Речь идет, в частности, о возможном акте подкупа избирателей и фотографировании бюллетеней.
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Выборы в Молдавии — 2024В миреМолдавияИон КикуМайя СандуРенато УсатыйНаша партияВасилий Тарлев
 
 
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