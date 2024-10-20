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Киевские власти не включают отопление в жилых домах в Херсоне - РИА Новости, 20.10.2024
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20:06 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/kiev-1979018523.html
Киевские власти не включают отопление в жилых домах в Херсоне
Киевские власти не включают отопление в жилых домах в Херсоне - РИА Новости, 20.10.2024
Киевские власти не включают отопление в жилых домах в Херсоне
Киевские власти не включают отопление в жилых домах Херсона, люди вынуждены спать в верхней одежде, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T20:06
2024-10-20T20:06
россия
херсон
херсонская область
игорь кастюкевич
жкх
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Киевские власти не включают отопление в жилых домах Херсона, люди вынуждены спать в верхней одежде, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "Отопления в Херсоне все еще нет. Старики в холодных квартирах даже не могут пользоваться электроприборами, электричество бывает редко. Все больше отключения. Особенно тяжело тем, кто на первых этажах или в боковых квартирах. Пожилые херсонцы спят в верхней одежде, чтобы хоть как то согреться", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, гуманитарная помощь в городе распределяется "по своим", до многих стариков она просто не доходит. "Врача вызвать нельзя. Не приезжают. Все службы, которые могли бы поддерживать хоть как-то людей в городе, как говорят люди, работают на "фотоотчеты начальству" и пытаются поживиться всем, что найдут. До людей этой фашистской власти нет никакого дела", - добавил сенатор, отметив, что жители в русском городе Херсоне не сдаются, не опускают руки и ждут прихода армии России. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241020/mid-1978947052.html
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россия, херсон, херсонская область , игорь кастюкевич, жкх, происшествия
Россия, Херсон, Херсонская область , Игорь Кастюкевич, ЖКХ, Происшествия
Киевские власти не включают отопление в жилых домах в Херсоне

Сенатор Кастюкевич: жители Херсона вынуждены спать в верхней одежде из-за холода

© РИА Новости / Павел БедняковЦентральный тепловой пункт
Центральный тепловой пункт - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Центральный тепловой пункт. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Киевские власти не включают отопление в жилых домах Херсона, люди вынуждены спать в верхней одежде, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
"Отопления в Херсоне все еще нет. Старики в холодных квартирах даже не могут пользоваться электроприборами, электричество бывает редко. Все больше отключения. Особенно тяжело тем, кто на первых этажах или в боковых квартирах. Пожилые херсонцы спят в верхней одежде, чтобы хоть как то согреться", - сказал Кастюкевич РИА Новости.
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По его словам, гуманитарная помощь в городе распределяется "по своим", до многих стариков она просто не доходит.
"Врача вызвать нельзя. Не приезжают. Все службы, которые могли бы поддерживать хоть как-то людей в городе, как говорят люди, работают на "фотоотчеты начальству" и пытаются поживиться всем, что найдут. До людей этой фашистской власти нет никакого дела", - добавил сенатор, отметив, что жители в русском городе Херсоне не сдаются, не опускают руки и ждут прихода армии России.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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