https://ria.ru/20241020/kiev-1979018523.html

Киевские власти не включают отопление в жилых домах в Херсоне

Киевские власти не включают отопление в жилых домах в Херсоне - РИА Новости, 20.10.2024

Киевские власти не включают отопление в жилых домах в Херсоне

Киевские власти не включают отопление в жилых домах Херсона, люди вынуждены спать в верхней одежде, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T20:06

2024-10-20T20:06

2024-10-20T20:06

россия

херсон

херсонская область

игорь кастюкевич

жкх

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Киевские власти не включают отопление в жилых домах Херсона, люди вынуждены спать в верхней одежде, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "Отопления в Херсоне все еще нет. Старики в холодных квартирах даже не могут пользоваться электроприборами, электричество бывает редко. Все больше отключения. Особенно тяжело тем, кто на первых этажах или в боковых квартирах. Пожилые херсонцы спят в верхней одежде, чтобы хоть как то согреться", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, гуманитарная помощь в городе распределяется "по своим", до многих стариков она просто не доходит. "Врача вызвать нельзя. Не приезжают. Все службы, которые могли бы поддерживать хоть как-то людей в городе, как говорят люди, работают на "фотоотчеты начальству" и пытаются поживиться всем, что найдут. До людей этой фашистской власти нет никакого дела", - добавил сенатор, отметив, что жители в русском городе Херсоне не сдаются, не опускают руки и ждут прихода армии России. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241020/mid-1978947052.html

https://ria.ru/20241019/yaderka-1978769080.html

россия

херсон

херсонская область

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россия, херсон, херсонская область , игорь кастюкевич, жкх, происшествия