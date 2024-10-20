Киевские власти не включают отопление в жилых домах в Херсоне
Сенатор Кастюкевич: жители Херсона вынуждены спать в верхней одежде из-за холода
Центральный тепловой пункт. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Киевские власти не включают отопление в жилых домах Херсона, люди вынуждены спать в верхней одежде, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
"Отопления в Херсоне все еще нет. Старики в холодных квартирах даже не могут пользоваться электроприборами, электричество бывает редко. Все больше отключения. Особенно тяжело тем, кто на первых этажах или в боковых квартирах. Пожилые херсонцы спят в верхней одежде, чтобы хоть как то согреться", - сказал Кастюкевич РИА Новости.
По его словам, гуманитарная помощь в городе распределяется "по своим", до многих стариков она просто не доходит.
"Врача вызвать нельзя. Не приезжают. Все службы, которые могли бы поддерживать хоть как-то людей в городе, как говорят люди, работают на "фотоотчеты начальству" и пытаются поживиться всем, что найдут. До людей этой фашистской власти нет никакого дела", - добавил сенатор, отметив, что жители в русском городе Херсоне не сдаются, не опускают руки и ждут прихода армии России.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
"Третьи в мире по запасам". Киев предложил миру смертельную дилемму
19 октября, 08:00