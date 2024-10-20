В Киеве раздались взрывы, сообщили украинские СМИ
Украинские СМИ: в Киеве раздались взрывы
© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
© AP Photo / Tony Hicks
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Повторные взрывы звучат в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает 24-й телеканал.
"Повторные взрывы в Киеве", - говорится в Telegram-канале СМИ.
Около полуночи украинское издание "Страна.ua" сообщало о первой серии взрывов в столице.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, тревога также объявлена в Черниговской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Житомирской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Ровненской областях Украины.
Раннее сообщалось о взрывах в Одесской области, Харькове и Кривом Роге.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.