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ЦАХАЛ зафиксировала три ракетных пуска со стороны "Хезболлы" - РИА Новости, 20.10.2024
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10:22 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/khezbolla-1978960054.html
ЦАХАЛ зафиксировала три ракетных пуска со стороны "Хезболлы"
ЦАХАЛ зафиксировала три ракетных пуска со стороны "Хезболлы" - РИА Новости, 20.10.2024
ЦАХАЛ зафиксировала три ракетных пуска со стороны "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала три ракетных пуска со стороны ливанского движения "Хезболлах" в направлении города Хайфы и севера страны, сообщила в РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T10:22
2024-10-20T10:22
в мире
ливан
хайфа
израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала три ракетных пуска со стороны ливанского движения "Хезболлах" в направлении города Хайфы и севера страны, сообщила в воскресенье армейская пресс-служба. "После сирен, которые прозвучали между 09.37 и ,09.38 (совпадает с мск) в районе Хайфского залива, Кармеля и Верхней Галилеи, один снаряд, выпущенный из Ливана, был перехвачен ВВС Израиля. После сирены, которая прозвучала в 09.49 (совпадает с мск) в районе Хайфского залива, два снаряда перелетели из Ливана и упали на открытой местности", - говорится в сообщении. Данных о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20241014/khezbolla-1977907297.html
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в мире, ливан, хайфа, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Хайфа, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ зафиксировала три ракетных пуска со стороны "Хезболлы"

ЦАХАЛ зафиксировала три ракетных пуска со стороны "Хезболлы" в направлении Хайфы

© AP Photo / Tsafrir AbayovКомплекс ПВО израильской армии
Комплекс ПВО израильской армии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Комплекс ПВО израильской армии. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала три ракетных пуска со стороны ливанского движения "Хезболлах" в направлении города Хайфы и севера страны, сообщила в воскресенье армейская пресс-служба.
"После сирен, которые прозвучали между 09.37 и ,09.38 (совпадает с мск) в районе Хайфского залива, Кармеля и Верхней Галилеи, один снаряд, выпущенный из Ливана, был перехвачен ВВС Израиля. После сирены, которая прозвучала в 09.49 (совпадает с мск) в районе Хайфского залива, два снаряда перелетели из Ливана и упали на открытой местности", - говорится в сообщении.
Данных о пострадавших не поступало.
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В миреЛиванХайфаИзраильХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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