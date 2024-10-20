https://ria.ru/20241020/khezbolla-1978960054.html
ЦАХАЛ зафиксировала три ракетных пуска со стороны "Хезболлы"
ЦАХАЛ зафиксировала три ракетных пуска со стороны "Хезболлы" - РИА Новости, 20.10.2024
ЦАХАЛ зафиксировала три ракетных пуска со стороны "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала три ракетных пуска со стороны ливанского движения "Хезболлах" в направлении города Хайфы и севера страны, сообщила в РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T10:22
2024-10-20T10:22
2024-10-20T10:22
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала три ракетных пуска со стороны ливанского движения "Хезболлах" в направлении города Хайфы и севера страны, сообщила в воскресенье армейская пресс-служба. "После сирен, которые прозвучали между 09.37 и ,09.38 (совпадает с мск) в районе Хайфского залива, Кармеля и Верхней Галилеи, один снаряд, выпущенный из Ливана, был перехвачен ВВС Израиля. После сирены, которая прозвучала в 09.49 (совпадает с мск) в районе Хайфского залива, два снаряда перелетели из Ливана и упали на открытой местности", - говорится в сообщении. Данных о пострадавших не поступало.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, хайфа, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Хайфа, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ зафиксировала три ракетных пуска со стороны "Хезболлы"
ЦАХАЛ зафиксировала три ракетных пуска со стороны "Хезболлы" в направлении Хайфы