https://ria.ru/20241020/khezbolla-1978960054.html

ЦАХАЛ зафиксировала три ракетных пуска со стороны "Хезболлы"

ЦАХАЛ зафиксировала три ракетных пуска со стороны "Хезболлы" - РИА Новости, 20.10.2024

ЦАХАЛ зафиксировала три ракетных пуска со стороны "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала три ракетных пуска со стороны ливанского движения "Хезболлах" в направлении города Хайфы и севера страны, сообщила в РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T10:22

2024-10-20T10:22

2024-10-20T10:22

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала три ракетных пуска со стороны ливанского движения "Хезболлах" в направлении города Хайфы и севера страны, сообщила в воскресенье армейская пресс-служба. "После сирен, которые прозвучали между 09.37 и ,09.38 (совпадает с мск) в районе Хайфского залива, Кармеля и Верхней Галилеи, один снаряд, выпущенный из Ливана, был перехвачен ВВС Израиля. После сирены, которая прозвучала в 09.49 (совпадает с мск) в районе Хайфского залива, два снаряда перелетели из Ливана и упали на открытой местности", - говорится в сообщении. Данных о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20241014/khezbolla-1977907297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, хайфа, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024