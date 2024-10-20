https://ria.ru/20241020/kharris-1978964035.html

Харрис согласилась со словами о погибших детях в секторе Газа

Харрис согласилась со словами о погибших детях в секторе Газа - РИА Новости, 20.10.2024

Харрис согласилась со словами о погибших детях в секторе Газа

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис согласилась со словами о большом числе жертв среди детей в результате операции Израиля в секторе Газа,... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T10:47

2024-10-20T10:47

2024-10-20T10:47

в мире

израиль

сша

милуоки

камала харрис

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973768124_0:0:2897:1630_1920x0_80_0_0_a06f24d55ea0f728935a96647272929d.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис согласилась со словами о большом числе жертв среди детей в результате операции Израиля в секторе Газа, сообщает телеканал Fox News. На видео, которое приводит телеканал, протестующий прерывает выступление Харрис перед сторонниками в Висконсинском университете в Милуоки и спрашивает Харрис о том, что она думает "о геноциде" в секторе Газа и "гибели 19 тысяч детей" в результате израильской операции. "То, о чем он говорит, реально, я пришла говорить сегодня не об этом, но это реально", - заявляет Харрис сторонникам в ответ на выкрики протестующего на видео. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240728/kharris-1962451910.html

https://ria.ru/20241017/harris-1978615903.html

израиль

сша

милуоки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, сша, милуоки, камала харрис, хамас, оон