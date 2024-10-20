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Харрис согласилась со словами о погибших детях в секторе Газа - РИА Новости, 20.10.2024
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10:47 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/kharris-1978964035.html
Харрис согласилась со словами о погибших детях в секторе Газа
Харрис согласилась со словами о погибших детях в секторе Газа - РИА Новости, 20.10.2024
Харрис согласилась со словами о погибших детях в секторе Газа
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис согласилась со словами о большом числе жертв среди детей в результате операции Израиля в секторе Газа,... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T10:47
2024-10-20T10:47
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис согласилась со словами о большом числе жертв среди детей в результате операции Израиля в секторе Газа, сообщает телеканал Fox News. На видео, которое приводит телеканал, протестующий прерывает выступление Харрис перед сторонниками в Висконсинском университете в Милуоки и спрашивает Харрис о том, что она думает "о геноциде" в секторе Газа и "гибели 19 тысяч детей" в результате израильской операции. "То, о чем он говорит, реально, я пришла говорить сегодня не об этом, но это реально", - заявляет Харрис сторонникам в ответ на выкрики протестующего на видео. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240728/kharris-1962451910.html
https://ria.ru/20241017/harris-1978615903.html
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в мире, израиль, сша, милуоки, камала харрис, хамас, оон
В мире, Израиль, США, Милуоки, Камала Харрис, ХАМАС, ООН
Харрис согласилась со словами о погибших детях в секторе Газа

Харрис согласилась со словами о большом числе жертв среди детей в секторе Газа

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис согласилась со словами о большом числе жертв среди детей в результате операции Израиля в секторе Газа, сообщает телеканал Fox News.
На видео, которое приводит телеканал, протестующий прерывает выступление Харрис перед сторонниками в Висконсинском университете в Милуоки и спрашивает Харрис о том, что она думает "о геноциде" в секторе Газа и "гибели 19 тысяч детей" в результате израильской операции.
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"То, о чем он говорит, реально, я пришла говорить сегодня не об этом, но это реально", - заявляет Харрис сторонникам в ответ на выкрики протестующего на видео.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
США помогали Израилю в выслеживании лидера ХАМАС, заявила Харрис
17 октября, 22:19
 
В миреИзраильСШАМилуокиКамала ХаррисХАМАСООН
 
 
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