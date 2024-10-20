Харрис согласилась со словами о погибших детях в секторе Газа
Харрис согласилась со словами о большом числе жертв среди детей в секторе Газа
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис согласилась со словами о большом числе жертв среди детей в результате операции Израиля в секторе Газа, сообщает телеканал Fox News.
На видео, которое приводит телеканал, протестующий прерывает выступление Харрис перед сторонниками в Висконсинском университете в Милуоки и спрашивает Харрис о том, что она думает "о геноциде" в секторе Газа и "гибели 19 тысяч детей" в результате израильской операции.
"То, о чем он говорит, реально, я пришла говорить сегодня не об этом, но это реально", - заявляет Харрис сторонникам в ответ на выкрики протестующего на видео.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
США помогали Израилю в выслеживании лидера ХАМАС, заявила Харрис
17 октября, 22:19