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Подполье сообщило об ударах по Харькову, в городе ставят оцепление - РИА Новости, 20.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:54 20.10.2024 (обновлено: 06:02 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/kharkov-1978943896.html
Подполье сообщило об ударах по Харькову, в городе ставят оцепление
Подполье сообщило об ударах по Харькову, в городе ставят оцепление - РИА Новости, 20.10.2024
Подполье сообщило об ударах по Харькову, в городе ставят оцепление
Несколько ударов нанесено по Харькову в субботу вечером и в воскресенье ночью, на северо-западе города выставлено оцепление, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T05:54
2024-10-20T06:02
специальная военная операция на украине
харьков
россия
сергей лебедев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Несколько ударов нанесено по Харькову в субботу вечером и в воскресенье ночью, на северо-западе города выставлено оцепление, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.&quot;По Харькову ночью и вечером было несколько ударов. &quot;Скорые&quot; мечутся, на северо-западе ставят оцепление&quot;, — сообщил собеседник агентства.Ранее украинские СМИ как минимум дважды сообщали о взрывах в Харькове. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241019/udar-1978928894.html
https://ria.ru/20241019/sever-1978879436.html
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харьков, россия, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Подполье сообщило об ударах по Харькову, в городе ставят оцепление

Подполье: на северо-западе Харькова выставили оцепление после ударов ВС России

© AP Photo / Felipe DanaХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Несколько ударов нанесено по Харькову в субботу вечером и в воскресенье ночью, на северо-западе города выставлено оцепление, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«

"По Харькову ночью и вечером было несколько ударов. "Скорые" мечутся, на северо-западе ставят оцепление", — сообщил собеседник агентства.

Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектом в Запорожской области
Вчера, 23:46
Ранее украинские СМИ как минимум дважды сообщали о взрывах в Харькове.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Подразделения "Севера" нанесли поражение формированиям ВСУ под Харьковом
Вчера, 12:24
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковРоссияСергей ЛебедевДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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