https://ria.ru/20241020/kharkov-1978943896.html

Подполье сообщило об ударах по Харькову, в городе ставят оцепление

Подполье сообщило об ударах по Харькову, в городе ставят оцепление - РИА Новости, 20.10.2024

Подполье сообщило об ударах по Харькову, в городе ставят оцепление

Несколько ударов нанесено по Харькову в субботу вечером и в воскресенье ночью, на северо-западе города выставлено оцепление, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T05:54

2024-10-20T05:54

2024-10-20T06:02

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сергей лебедев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Несколько ударов нанесено по Харькову в субботу вечером и в воскресенье ночью, на северо-западе города выставлено оцепление, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."По Харькову ночью и вечером было несколько ударов. "Скорые" мечутся, на северо-западе ставят оцепление", — сообщил собеседник агентства.Ранее украинские СМИ как минимум дважды сообщали о взрывах в Харькове. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241019/udar-1978928894.html

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харьков, россия, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире