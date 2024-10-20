https://ria.ru/20241020/kazan-1978971289.html

В Казани рассказали о меню для гостей саммита БРИКС

В Казани рассказали о меню для гостей саммита БРИКС - РИА Новости, 20.10.2024

В Казани рассказали о меню для гостей саммита БРИКС

Специальное меню для гостей саммита БРИКС готовят рестораны Казани – угощать будут национальными блюдами, учитывая гастрономические предпочтения каждого,... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T12:05

2024-10-20T12:05

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КАЗАНЬ, 20 окт – РИА Новости. Специальное меню для гостей саммита БРИКС готовят рестораны Казани – угощать будут национальными блюдами, учитывая гастрономические предпочтения каждого, рассказал РИА Новости вице-президент ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана по развитию культурного наследия Радик Абдрахманов. С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций – участие в саммите БРИКС подтвердили 33 государства, в том числе 24 – на уровне первых лиц. По словам Абдрахманова, иностранные делегации планируют посетить в том числе Туган авылым – ресторанно-развлекательный комплекс, стилизованный под татарскую деревню. "У нас всегда много гостей, много туристов, приезжают высокопоставленные гости. Конечно, мы многое делаем для того, чтобы наши гости, которые приедут на (саммит) БРИКС, получили здесь незабываемые эмоции", - сказал Абдрахманов. Вице-президент ассоциации рассказал, что татарская кухня очень разнообразная. Например, гостей будут угощать выпечкой: кыстыбый, эчпочмак, бэлиш, который готовится с гусем и говядиной. А также супом-лапшой токмач, азу по-татарски и многим другим. "У нас есть уникальные шашлыки из конины. Они готовятся по особенному рецепту, который мы здесь сами разрабатывали… Конечно есть страны, которые не едят конину. Мы это тоже сразу предусматриваем", - отметил он. По его словам, в меню также включены блюда из свежей рыбы: судака, сазана, щуки, и птицы, например, гуся и утки. Кроме того, иностранным гостям предложат уникальные сладости. Среди них - талкыш калеве, приготовление которого считается одним из самых сложных в татарской кухне. "Готовят наши бабушки, которые с детства знают татарскую кухню, у нас профессиональные повара и, конечно, красивая подача. У нас есть посуда с современными татарскими орнаментами", - рассказал он. Ко встрече гостей персонал ресторана прошел специальную подготовку. "Мы специально на этот период подбираем в нашей команде тех ребят, которые знают иностранные языки. Встречать гостей будут девушки в национальных костюмах и угощать чак-чаком. Все наши сотрудники приветствуют гостей "ас-саляму алейкум", что в переводе с арабского означает "мир вам", - подчеркнул вице-президент ассоциации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вице-президент ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана про меню для гостей саммита БРИКС Вице-президент ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана рассказал РИА Новости, какое меню для гостей саммита БРИКС готовят рестораны Казани 2024-10-20T12:05 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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