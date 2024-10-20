https://ria.ru/20241020/kamerun-1978968836.html
Шесть районов Камеруна оказались обесточены из-за аварии
Шесть районов Камеруна оказались обесточены из-за аварии - РИА Новости, 20.10.2024
Шесть районов Камеруна оказались обесточены из-за аварии
Электричество отключилось в шести из 10 регионов Камеруна из-за инцидента в электросети, были затронуты крупнейшие города, в том числе столица Яунде и... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T11:47
2024-10-20T11:47
2024-10-20T11:47
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Электричество отключилось в шести из 10 регионов Камеруна из-за инцидента в электросети, были затронуты крупнейшие города, в том числе столица Яунде и крупнейший город Дуала, сообщает радиостанция RFI. "В Камеруне, крупный инцидент в южной объединенной сети, охватывающей шесть из 10 регионов, погрузил часть страны во тьму. Затронуты такие крупные города, как Яунде, Дуала, Бафусам, а также Баменда и Буэа в англоязычной части", - сообщает радиостанция. Источники, близкие к руководящим структурам страны, сообщили, что эти отключения напугали некоторых представителей власти в связи с политической ситуацией в Камеруне, в частности, из-за слухов по поводу здоровья президента Поля Бийя. Как указывает радио, компания по передаче электроэнергии Sonatrel сообщила, что мощный удар молнии по высоковольтной линии привел к "эффекту домино". Работники компании, выехавшие на места, ночью смогли восстановить подачу электроэнергии в некоторых регионах, добавляет радиостанция. Ранее правительство Камеруна опровергло слухи о якобы смерти 91-летнего президента страны.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, камерун, яунде, дуала, поль бийя
В мире, Камерун, Яунде, Дуала, Поль Бийя
Шесть районов Камеруна оказались обесточены из-за аварии
Шесть из десяти районов Камеруна оказались обесточены из-за аварии