https://ria.ru/20241020/kamerun-1978968836.html

Шесть районов Камеруна оказались обесточены из-за аварии

Шесть районов Камеруна оказались обесточены из-за аварии - РИА Новости, 20.10.2024

Шесть районов Камеруна оказались обесточены из-за аварии

Электричество отключилось в шести из 10 регионов Камеруна из-за инцидента в электросети, были затронуты крупнейшие города, в том числе столица Яунде и... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T11:47

2024-10-20T11:47

2024-10-20T11:47

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Электричество отключилось в шести из 10 регионов Камеруна из-за инцидента в электросети, были затронуты крупнейшие города, в том числе столица Яунде и крупнейший город Дуала, сообщает радиостанция RFI. "В Камеруне, крупный инцидент в южной объединенной сети, охватывающей шесть из 10 регионов, погрузил часть страны во тьму. Затронуты такие крупные города, как Яунде, Дуала, Бафусам, а также Баменда и Буэа в англоязычной части", - сообщает радиостанция. Источники, близкие к руководящим структурам страны, сообщили, что эти отключения напугали некоторых представителей власти в связи с политической ситуацией в Камеруне, в частности, из-за слухов по поводу здоровья президента Поля Бийя. Как указывает радио, компания по передаче электроэнергии Sonatrel сообщила, что мощный удар молнии по высоковольтной линии привел к "эффекту домино". Работники компании, выехавшие на места, ночью смогли восстановить подачу электроэнергии в некоторых регионах, добавляет радиостанция. Ранее правительство Камеруна опровергло слухи о якобы смерти 91-летнего президента страны.

https://ria.ru/20240917/sumy-1973097091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, камерун, яунде, дуала, поль бийя