https://ria.ru/20241020/kadyrov-1979039735.html

Кадыров рассказал о встрече с президентом ОАЭ

Кадыров рассказал о встрече с президентом ОАЭ - РИА Новости, 20.10.2024

Кадыров рассказал о встрече с президентом ОАЭ

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече в составе российской делегации с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T23:57

2024-10-20T23:57

2024-10-20T23:57

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ГРОЗНЫЙ, 20 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече в составе российской делегации с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. "Дорогой старший брат, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Россию с официальным визитом. Для меня было большой честью встретить в Москве уважаемого гостя в составе нашей делегации. Я тепло поприветствовал шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом. В подмосковной резиденции президента РФ в Ново-Огарево состоялась его неформальная встреча с Владимиром Путиным. Во время официальных переговоров, которые запланированы на понедельник, лидеры поговорят о состоянии и перспективах развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества. Кроме того, стороны обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Также президент ОАЭ примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. Аль Нахайян в предыдущий раз был в России в июне прошлого года. Тогда они с Путиным встречались на полях Петербургского международного экономического форума.

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Наталья Макарова

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