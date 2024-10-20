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Кадыров рассказал о встрече с президентом ОАЭ - РИА Новости, 20.10.2024
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23:57 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/kadyrov-1979039735.html
Кадыров рассказал о встрече с президентом ОАЭ
Кадыров рассказал о встрече с президентом ОАЭ - РИА Новости, 20.10.2024
Кадыров рассказал о встрече с президентом ОАЭ
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече в составе российской делегации с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T23:57
2024-10-20T23:57
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ГРОЗНЫЙ, 20 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече в составе российской делегации с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. "Дорогой старший брат, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Россию с официальным визитом. Для меня было большой честью встретить в Москве уважаемого гостя в составе нашей делегации. Я тепло поприветствовал шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом. В подмосковной резиденции президента РФ в Ново-Огарево состоялась его неформальная встреча с Владимиром Путиным. Во время официальных переговоров, которые запланированы на понедельник, лидеры поговорят о состоянии и перспективах развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества. Кроме того, стороны обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Также президент ОАЭ примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. Аль Нахайян в предыдущий раз был в России в июне прошлого года. Тогда они с Путиным встречались на полях Петербургского международного экономического форума.
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Кадыров рассказал о встрече с президентом ОАЭ

Кадыров рассказал о встрече в составе российской делегации с президентом ОАЭ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 20 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече в составе российской делегации с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
«
"Дорогой старший брат, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Россию с официальным визитом. Для меня было большой честью встретить в Москве уважаемого гостя в составе нашей делегации. Я тепло поприветствовал шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом. В подмосковной резиденции президента РФ в Ново-Огарево состоялась его неформальная встреча с Владимиром Путиным. Во время официальных переговоров, которые запланированы на понедельник, лидеры поговорят о состоянии и перспективах развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества. Кроме того, стороны обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Также президент ОАЭ примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.
Аль Нахайян в предыдущий раз был в России в июне прошлого года. Тогда они с Путиным встречались на полях Петербургского международного экономического форума.
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Цены на нефтьРоссияОАЭМоскваМухаммед бен Заид Аль НахайянРамзан КадыровВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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