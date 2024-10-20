Явка на выборах в Молдавии к 8:30 составила 2,38 процента
ЦИК: явка на выборах президента Молдавии к 08.30 составила 2,38 процента
© Sputnik / Mihai CarausУрны для голосования в Молдавии
© Sputnik / Mihai Caraus
Урны для голосования в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Явка на выборах президента Молдавии к 08:30 составила 2,38%, сообщается на сайте Центризбиркома.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00.
По данным на 08.30 (совпадает с мск) принять участие в голосовании в Молдавии успели более 65 тысяч человек — это 2,38% избирателей. На зарубежных участках к этому времени в выборах приняли участие около 5,6 тысячи человек.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.