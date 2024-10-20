https://ria.ru/20241020/javka-1978952892.html

Явка на выборах в Молдавии к 8:30 составила 2,38 процента

Явка на выборах в Молдавии к 8:30 составила 2,38 процента - РИА Новости, 20.10.2024

Явка на выборах в Молдавии к 8:30 составила 2,38 процента

Явка на выборах президента Молдавии к 08:30 составила 2,38%, сообщается на сайте Центризбиркома. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T08:55

2024-10-20T08:55

2024-10-20T08:55

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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Явка на выборах президента Молдавии к 08:30 составила 2,38%, сообщается на сайте Центризбиркома. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00. По данным на 08.30 (совпадает с мск) принять участие в голосовании в Молдавии успели более 65 тысяч человек — это 2,38% избирателей. На зарубежных участках к этому времени в выборах приняли участие около 5,6 тысячи человек. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.

https://ria.ru/20241020/ekspert-1978952185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, майя санду, ренато усатый, наша партия