https://ria.ru/20241020/izrail-1979040050.html
Израильские ВВС нанесли удары возле аэропорта в Бейруте
Израильские ВВС нанесли удары возле аэропорта в Бейруте - РИА Новости, 21.10.2024
Израильские ВВС нанесли удары возле аэропорта в Бейруте
Самолеты израильских ВВС нанесли несколько ударов рядом с международным аэропортом имени Рафика Харири в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-20T23:58
2024-10-20T23:58
2024-10-21T00:59
в мире
рафик харири
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978084838_0:93:3072:1820_1920x0_80_0_0_d865709f376af91de6d00928c22d09d4.jpg
БЕЙРУТ, 20 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолеты израильских ВВС нанесли несколько ударов рядом с международным аэропортом имени Рафика Харири в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости. Ранее армия Израиля заявила о намерении нанести удары по объектам, принадлежащим исламскому банку "Кард аль-Хасан", в разных районах Ливана, включая южный пригород Бейрута. Несколько ударов пришлось по кварталу, прилегающему к территории аэропорта. Ранее удары были нанесены по кварталам Харет-Хрейк, Шувайфат и Хай аль-Амрикани - всего около пяти-шести мощных ударов. Весь южный пригород столицы окутан дымом. Очевидцы рассказали РИА Новости, что несколько многоэтажных домов были полностью разрушены.
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978084838_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_c65370a975b58d38f0af9e5ac68d3dcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рафик харири, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Рафик Харири, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильские ВВС нанесли удары возле аэропорта в Бейруте
ВВС Израиля нанесли несколько ударов рядом с международным аэропортом в Бейруте
БЕЙРУТ, 20 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолеты израильских ВВС нанесли несколько ударов рядом с международным аэропортом имени Рафика Харири в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее армия Израиля заявила о намерении нанести удары по объектам, принадлежащим исламскому банку "Кард аль-Хасан", в разных районах Ливана, включая южный пригород Бейрута.
Несколько ударов пришлось по кварталу, прилегающему к территории аэропорта.
Ранее удары были нанесены по кварталам Харет-Хрейк, Шувайфат и Хай аль-Амрикани - всего около пяти-шести мощных ударов. Весь южный пригород столицы окутан дымом.
Очевидцы рассказали РИА Новости, что несколько многоэтажных домов были полностью разрушены.