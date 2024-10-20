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Израильские ВВС нанесли удары возле аэропорта в Бейруте - РИА Новости, 21.10.2024
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23:58 20.10.2024 (обновлено: 00:59 21.10.2024)
https://ria.ru/20241020/izrail-1979040050.html
Израильские ВВС нанесли удары возле аэропорта в Бейруте
Израильские ВВС нанесли удары возле аэропорта в Бейруте - РИА Новости, 21.10.2024
Израильские ВВС нанесли удары возле аэропорта в Бейруте
Самолеты израильских ВВС нанесли несколько ударов рядом с международным аэропортом имени Рафика Харири в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-20T23:58
2024-10-21T00:59
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БЕЙРУТ, 20 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолеты израильских ВВС нанесли несколько ударов рядом с международным аэропортом имени Рафика Харири в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости. Ранее армия Израиля заявила о намерении нанести удары по объектам, принадлежащим исламскому банку "Кард аль-Хасан", в разных районах Ливана, включая южный пригород Бейрута. Несколько ударов пришлось по кварталу, прилегающему к территории аэропорта. Ранее удары были нанесены по кварталам Харет-Хрейк, Шувайфат и Хай аль-Амрикани - всего около пяти-шести мощных ударов. Весь южный пригород столицы окутан дымом. Очевидцы рассказали РИА Новости, что несколько многоэтажных домов были полностью разрушены.
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в мире, рафик харири, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Рафик Харири, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильские ВВС нанесли удары возле аэропорта в Бейруте

ВВС Израиля нанесли несколько ударов рядом с международным аэропортом в Бейруте

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в районе аэропорта в Бейруте
Дым на месте израильского удара в районе аэропорта в Бейруте - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в районе аэропорта в Бейруте. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 20 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолеты израильских ВВС нанесли несколько ударов рядом с международным аэропортом имени Рафика Харири в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее армия Израиля заявила о намерении нанести удары по объектам, принадлежащим исламскому банку "Кард аль-Хасан", в разных районах Ливана, включая южный пригород Бейрута.
Несколько ударов пришлось по кварталу, прилегающему к территории аэропорта.
Ранее удары были нанесены по кварталам Харет-Хрейк, Шувайфат и Хай аль-Амрикани - всего около пяти-шести мощных ударов. Весь южный пригород столицы окутан дымом.
Очевидцы рассказали РИА Новости, что несколько многоэтажных домов были полностью разрушены.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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