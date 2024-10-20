https://ria.ru/20241020/izrail-1979040050.html

Израильские ВВС нанесли удары возле аэропорта в Бейруте

Израильские ВВС нанесли удары возле аэропорта в Бейруте - РИА Новости, 21.10.2024

Израильские ВВС нанесли удары возле аэропорта в Бейруте

Самолеты израильских ВВС нанесли несколько ударов рядом с международным аэропортом имени Рафика Харири в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-20T23:58

2024-10-20T23:58

2024-10-21T00:59

в мире

рафик харири

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БЕЙРУТ, 20 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолеты израильских ВВС нанесли несколько ударов рядом с международным аэропортом имени Рафика Харири в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости. Ранее армия Израиля заявила о намерении нанести удары по объектам, принадлежащим исламскому банку "Кард аль-Хасан", в разных районах Ливана, включая южный пригород Бейрута. Несколько ударов пришлось по кварталу, прилегающему к территории аэропорта. Ранее удары были нанесены по кварталам Харет-Хрейк, Шувайфат и Хай аль-Амрикани - всего около пяти-шести мощных ударов. Весь южный пригород столицы окутан дымом. Очевидцы рассказали РИА Новости, что несколько многоэтажных домов были полностью разрушены.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, рафик харири, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024