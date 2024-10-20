В Уэльсе погиб инструктор, тренировавший солдат ВСУ
Telegraph: тренировавший ВСУ британский инструктор погиб на учениях в Уэльсе
Британские военные во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Тренировавший украинских солдат британский инструктор погиб в ходе военных учений в Уэльсе, пишет газета Telegraph со ссылкой на минобороны страны.
"Солдат британской армии, помогавший подготавливать украинские войска к боевым действиям против России, погиб во время ночных военных учений в Брекон-Биконсе (горный массив в Уэльсе - ред.)", - говорится в материале газеты.
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По данным издания, речь идет о 35-летнем капрале Крисе Джилле, служившем в четвертом батальоне десантно-диверсионного полка. Отмечается, что он погиб в среду во время "инцидента", не связанного с боевыми действиями. МО Британии не сообщило других подробностей.
Telegraph пишет, что учения проходили на учебном полигоне "Корт-и-Голлен" в трех километрах от города Крикхауэлл.
Ранее МО Британии сообщило, что страна продлит программу обучения украинских военнослужащих Interflex до конца 2025 года. Отмечалось, что по этой программе Британия уже обучила более 45 тысяч украинцев со времен ее запуска в 2022 году.
Учебная операция Interflex по подготовке украинских военных была запущена в июне 2022 года. Она является крупнейшей программой военной подготовки своего рода на британской земле со Второй мировой войны. Помимо Великобритании участниками программы являются страны Северной Европы и Балтии, Австралия, Канада.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.