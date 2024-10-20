В Харькове после взрывов возникли проблемы с электричеством
Мэр Харькова Терехов сообщил о проблемах с электроснабжением после взрывов
© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Проблемы с электроснабжением возникли в некоторых районах Харькова после взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Ранее в воскресенье украинское издание Новости.LIVE сообщило о взрывах в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
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"Под ударами оказались три района города. У некоторых из них есть определенные проблемы с электроснабжением", - написал Терехов в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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