https://ria.ru/20241020/gubernator-1978933099.html
В Орловской области сбили еще четыре беспилотника, сообщил губернатор
В Орловской области сбили еще четыре беспилотника, сообщил губернатор - РИА Новости, 20.10.2024
В Орловской области сбили еще четыре беспилотника, сообщил губернатор
Еще четыре украинских беспилотника сбиты в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T00:27
2024-10-20T00:27
2024-10-20T00:48
орловская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Еще четыре украинских беспилотника сбиты в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков.Накануне вечером Клычков сообщал, что в регионе уничтожены семь украинских БПЛА, пострадавших и повреждений не было."Еще четыре вражеских БПЛА сбиты над Орловской областью. Средства ПВО работают надежно, в очередной раз благодарю наших защитников", - написал он в своем в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241019/bespilotnik-1978862583.html
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РИА Новости
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орловская область, вооруженные силы украины
Орловская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Орловской области сбили еще четыре беспилотника, сообщил губернатор
Губернатор Клычков: еще четыре беспилотника сбили в Орловской области