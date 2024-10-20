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В Орловской области сбили еще четыре беспилотника, сообщил губернатор - РИА Новости, 20.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:27 20.10.2024 (обновлено: 00:48 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/gubernator-1978933099.html
В Орловской области сбили еще четыре беспилотника, сообщил губернатор
В Орловской области сбили еще четыре беспилотника, сообщил губернатор - РИА Новости, 20.10.2024
В Орловской области сбили еще четыре беспилотника, сообщил губернатор
Еще четыре украинских беспилотника сбиты в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T00:27
2024-10-20T00:48
орловская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Еще четыре украинских беспилотника сбиты в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков.Накануне вечером Клычков сообщал, что в регионе уничтожены семь украинских БПЛА, пострадавших и повреждений не было."Еще четыре вражеских БПЛА сбиты над Орловской областью. Средства ПВО работают надежно, в очередной раз благодарю наших защитников", - написал он в своем в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241019/bespilotnik-1978862583.html
орловская область
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орловская область, вооруженные силы украины
Орловская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Орловской области сбили еще четыре беспилотника, сообщил губернатор

Губернатор Клычков: еще четыре беспилотника сбили в Орловской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНа месте падения двигателя БПЛА, сбитого системой ПВО
На месте падения двигателя БПЛА, сбитого системой ПВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На месте падения двигателя БПЛА, сбитого системой ПВО . Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Еще четыре украинских беспилотника сбиты в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков.
Накануне вечером Клычков сообщал, что в регионе уничтожены семь украинских БПЛА, пострадавших и повреждений не было.
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
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"Еще четыре вражеских БПЛА сбиты над Орловской областью. Средства ПВО работают надежно, в очередной раз благодарю наших защитников", - написал он в своем в Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьВооруженные силы Украины
 
 
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