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Экс-главреда "Эха Москвы" Венедиктова* оштрафовали на 45 тысяч рублей
Экс-главреда "Эха Москвы" Венедиктова* оштрафовали на 45 тысяч рублей - РИА Новости, 20.10.2024
Экс-главреда "Эха Москвы" Венедиктова* оштрафовали на 45 тысяч рублей
Таганский суд Москвы во второй раз оштрафовал на 45 тысяч рублей экс-главреда радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова* из-за отсутствия маркировки... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T13:35
2024-10-20T13:35
2024-10-20T13:36
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы во второй раз оштрафовал на 45 тысяч рублей экс-главреда радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова* из-за отсутствия маркировки иностранного агента в Telegram, следует из карточки дела. "Признать Венедиктова* Алексея Алексеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - говорится в постановлении Таганского суда Москвы (имеется в распоряжении РИА Новости). В феврале Венедиктова* за аналогичное правонарушение (отсутствие маркировки иноагента) Черёмушкинский суд оштрафовал впервые на 45 тысяч руб. Согласно законодательству, два штрафа по данной статье за год в отношении одного лица могут повлечь уголовное преследование. Минюст включил Венедиктова* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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москва, россия, алексей венедиктов (журналист), происшествия
Москва, Россия, Алексей Венедиктов (журналист), Происшествия
Экс-главреда "Эха Москвы" Венедиктова* оштрафовали на 45 тысяч рублей
Суд в Москве вновь оштрафовал экс-главреда "Эха Москвы" Венедиктова
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы во второй раз оштрафовал на 45 тысяч рублей экс-главреда радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова* из-за отсутствия маркировки иностранного агента в Telegram, следует из карточки дела.
"Признать Венедиктова* Алексея Алексеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ
, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - говорится в постановлении Таганского суда Москвы (имеется в распоряжении РИА Новости).
В феврале Венедиктова* за аналогичное правонарушение (отсутствие маркировки иноагента) Черёмушкинский суд оштрафовал впервые на 45 тысяч руб. Согласно законодательству, два штрафа по данной статье за год в отношении одного лица могут повлечь уголовное преследование.
Минюст включил Венедиктова* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.