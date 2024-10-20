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Ганчев: украинские власти перестали доставлять гумпомощь в Купянск - РИА Новости, 20.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:53 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/ganchev-1978943775.html
Ганчев: украинские власти перестали доставлять гумпомощь в Купянск
Ганчев: украинские власти перестали доставлять гумпомощь в Купянск - РИА Новости, 20.10.2024
Ганчев: украинские власти перестали доставлять гумпомощь в Купянск
Украинские власти перестали доставлять гуманитарную помощь в Купянск, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T05:53
2024-10-20T05:53
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
харьковская область
украина
виталий ганчев
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ГРАКОВО (Харьковская область), 20 окт - РИА Новости. Украинские власти перестали доставлять гуманитарную помощь в Купянск, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Сейчас уже объявлена принудительная эвакуация и в Купянском районе, и непосредственно самого Купянска. Я думаю, там уже нет даже работников тех, которые могли бы обеспечить людей хоть чем-то, даже в виде гуманитарной помощи для стариков, просто поставить какую-то адресную помощь в виде минимальных продуктовых наборов", - сказал собеседник агентства. По словам Ганчева, информацию о положении дел на подконтрольной Украине части Харьковской области он получает от жителей, которые эвакуируются из прифронтовых районов.
https://ria.ru/20241019/ganchev-1978849611.html
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в мире, здоровье - общество, харьковская область, украина, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Харьковская область, Украина, Виталий Ганчев
Ганчев: украинские власти перестали доставлять гумпомощь в Купянск

Украинские власти перестали доставлять гумпомощь в Купянск, сообщил Ганчев

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГлава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
Глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Архивное фото
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ГРАКОВО (Харьковская область), 20 окт - РИА Новости. Украинские власти перестали доставлять гуманитарную помощь в Купянск, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Сейчас уже объявлена принудительная эвакуация и в Купянском районе, и непосредственно самого Купянска. Я думаю, там уже нет даже работников тех, которые могли бы обеспечить людей хоть чем-то, даже в виде гуманитарной помощи для стариков, просто поставить какую-то адресную помощь в виде минимальных продуктовых наборов", - сказал собеседник агентства.
По словам Ганчева, информацию о положении дел на подконтрольной Украине части Харьковской области он получает от жителей, которые эвакуируются из прифронтовых районов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоХарьковская областьУкраинаВиталий Ганчев
 
 
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