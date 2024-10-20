https://ria.ru/20241020/ganchev-1978943775.html

Ганчев: украинские власти перестали доставлять гумпомощь в Купянск

Ганчев: украинские власти перестали доставлять гумпомощь в Купянск - РИА Новости, 20.10.2024

Ганчев: украинские власти перестали доставлять гумпомощь в Купянск

Украинские власти перестали доставлять гуманитарную помощь в Купянск, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T05:53

2024-10-20T05:53

2024-10-20T05:53

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ГРАКОВО (Харьковская область), 20 окт - РИА Новости. Украинские власти перестали доставлять гуманитарную помощь в Купянск, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Сейчас уже объявлена принудительная эвакуация и в Купянском районе, и непосредственно самого Купянска. Я думаю, там уже нет даже работников тех, которые могли бы обеспечить людей хоть чем-то, даже в виде гуманитарной помощи для стариков, просто поставить какую-то адресную помощь в виде минимальных продуктовых наборов", - сказал собеседник агентства. По словам Ганчева, информацию о положении дел на подконтрольной Украине части Харьковской области он получает от жителей, которые эвакуируются из прифронтовых районов.

https://ria.ru/20241019/ganchev-1978849611.html

харьковская область

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в мире, здоровье - общество, харьковская область, украина, виталий ганчев