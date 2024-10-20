https://ria.ru/20241020/ganchev-1978943775.html
Ганчев: украинские власти перестали доставлять гумпомощь в Купянск
Ганчев: украинские власти перестали доставлять гумпомощь в Купянск - РИА Новости, 20.10.2024
Ганчев: украинские власти перестали доставлять гумпомощь в Купянск
Украинские власти перестали доставлять гуманитарную помощь в Купянск, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T05:53
2024-10-20T05:53
2024-10-20T05:53
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
харьковская область
украина
виталий ганчев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926505285_0:0:2194:1234_1920x0_80_0_0_ff96c90ed4712ac0a877cb0853adac64.jpg
ГРАКОВО (Харьковская область), 20 окт - РИА Новости. Украинские власти перестали доставлять гуманитарную помощь в Купянск, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Сейчас уже объявлена принудительная эвакуация и в Купянском районе, и непосредственно самого Купянска. Я думаю, там уже нет даже работников тех, которые могли бы обеспечить людей хоть чем-то, даже в виде гуманитарной помощи для стариков, просто поставить какую-то адресную помощь в виде минимальных продуктовых наборов", - сказал собеседник агентства. По словам Ганчева, информацию о положении дел на подконтрольной Украине части Харьковской области он получает от жителей, которые эвакуируются из прифронтовых районов.
https://ria.ru/20241019/ganchev-1978849611.html
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926505285_180:0:1995:1361_1920x0_80_0_0_7b0b2db64495655165400d1abd46b19c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, харьковская область, украина, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Харьковская область, Украина, Виталий Ганчев
Ганчев: украинские власти перестали доставлять гумпомощь в Купянск
Украинские власти перестали доставлять гумпомощь в Купянск, сообщил Ганчев