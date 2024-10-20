https://ria.ru/20241020/frs-1978948256.html

Зарплаты в США при Байдене в реальном выражении снизились на 2%

Зарплаты в США при Байдене в реальном выражении снизились на 2% - РИА Новости, 20.10.2024

Зарплаты в США при Байдене в реальном выражении снизились на 2%

Заработные платы в США с начала президентства Джо Байдена выросли на 18% в номинальном выражении, но при этом снизились на 2% в реальном выражении, подсчитало... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T07:45

2024-10-20T07:45

2024-10-20T07:45

сша

джо байден

камала харрис

дональд трамп

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Заработные платы в США с начала президентства Джо Байдена выросли на 18% в номинальном выражении, но при этом снизились на 2% в реальном выражении, подсчитало РИА Новости по данным Федеральной резервной системы. Согласно последним доступным данным, номинальный размер средних зарплат в Штатах достиг максимальных за весь президентский срок Байдена 35,36 доллара в час в сентябре этого года. Это на 18% больше, чем в начале 2021 года. Однако покупательная способность доллара за это время сократилась на 17%. Таким образом, с учетом снижения покупательной способности доллара средняя реальная зарплата составляет 29,34 доллара в час, что на 1,96% меньше, чем 29,93 доллара, которые были в январе 2021 года. Тема доходов и инфляции является одной из горячих на грядущих американских выборах, которые состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241009/ekonomika-1977084420.html

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сша

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сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп