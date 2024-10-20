https://ria.ru/20241020/estoniya-1978999426.html

"Быстрее НАТО". Эстония начала подготовку к защите границ

"Быстрее НАТО". Эстония начала подготовку к защите границ - РИА Новости, 20.10.2024

"Быстрее НАТО". Эстония начала подготовку к защите границ

Эстония закупит дальнобойные ракеты и дроны, чтобы наносить удары по противнику до того, как он достигнет границ, заявил глава эстонского Государственного... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T17:03

2024-10-20T17:03

2024-10-20T17:03

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Эстония закупит дальнобойные ракеты и дроны, чтобы наносить удары по противнику до того, как он достигнет границ, заявил глава эстонского Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар в интервью Defense One."Нельзя продолжать вести ближний бой с противотанковым оружием. Нужно действовать глубже, выводить вражеские силы из строя до того, как они достигнут линии фронта", — заявил он.По мнению эксперта, Эстония должна действовать быстрее НАТОдля обеспечения национальной безопасности. В связи с этим страна может увеличить расходы на противовоздушную оборону и закупку ПЗРК малой дальности."В рамках нашего следующего проекта в области обороны до 2035 года мы проведем учения, чтобы рассмотреть более дальнобойное оружием, чем IRIS-T", — добавил Саар.В начале месяца Эстония попросила США разрешить ей закупить в три раза больше ракет ATACMS, чем в ранее заключенных соглашениях. Кроме этого, страна хочет приобрести в три-четыре раза больше ракет HIMARS, чем ранее одобрил американский конгресс.В июле министерство обороны США заключило контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin объемом свыше 226 миллионов долларов на производство ракет ATACMS для ряда стран, включая Польшу, Латвию и Литвуи Эстонию.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240918/estonija-1973354442.html

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в мире, эстония, сша, lockheed martin , нато, россия