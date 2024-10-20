"Быстрее НАТО". Эстония начала подготовку к защите границ
Defense One: Эстония закупит оружие для защиты границ
© Фото : Министерство обороны ЭстонииЭстонские военнослужащие
© Фото : Министерство обороны Эстонии
Эстонские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Эстония закупит дальнобойные ракеты и дроны, чтобы наносить удары по противнику до того, как он достигнет границ, заявил глава эстонского Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар в интервью Defense One.
"Нельзя продолжать вести ближний бой с противотанковым оружием. Нужно действовать глубже, выводить вражеские силы из строя до того, как они достигнут линии фронта", — заявил он.
В Эстонии открыли новую военную базу у границы с Россией
18 сентября, 12:00
По мнению эксперта, Эстония должна действовать быстрее НАТОдля обеспечения национальной безопасности. В связи с этим страна может увеличить расходы на противовоздушную оборону и закупку ПЗРК малой дальности.
"В рамках нашего следующего проекта в области обороны до 2035 года мы проведем учения, чтобы рассмотреть более дальнобойное оружием, чем IRIS-T", — добавил Саар.
В начале месяца Эстония попросила США разрешить ей закупить в три раза больше ракет ATACMS, чем в ранее заключенных соглашениях. Кроме этого, страна хочет приобрести в три-четыре раза больше ракет HIMARS, чем ранее одобрил американский конгресс.
В июле министерство обороны США заключило контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin объемом свыше 226 миллионов долларов на производство ракет ATACMS для ряда стран, включая Польшу, Латвию и Литвуи Эстонию.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.