https://ria.ru/20241020/ekspert-1978954412.html

Эксперт предупредил о последствиях упразднения автономии гагаузов

Эксперт предупредил о последствиях упразднения автономии гагаузов - РИА Новости, 20.10.2024

Эксперт предупредил о последствиях упразднения автономии гагаузов

Если официальный Кишинев пойдет на упразднение автономии гагаузов, они могут пойти на многое, в том числе и провозглашение независимости, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T09:19

2024-10-20T09:19

2024-10-20T09:58

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Если официальный Кишинев пойдет на упразднение автономии гагаузов, они могут пойти на многое, в том числе и провозглашение независимости, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. "Стоило прийти "румынам" к власти в Молдове, как гагаузы оказались под давлением. Нынешняя власть чуть ли не в открытую разрабатывает планы подавления гагаузов и упразднения автономии. Если это произойдет, гагаузы готовы пойти на многое, в том числе и на провозглашение независимости от Молдовы. Кстати, попытка объединения Молдовы с Румынией точно также спровоцирует отделение Гагаузии. В этом случае гагаузы будут просить помощи у России, у Турции и даже у Приднестровья", - сказал он. Эксперт добавил, что гагаузы считают молдавскую государственность своим щитом перед угрозой румынизации, они прекрасно видят, что Румыния очень близко подошла к реализации своих экспансионистских планов, и они очень хорошо понимают, чем это им грозит. "Если политика Кишинева станет угрожать безопасности региона, нейтралитету и независимости Молдовы, гагаузы, безусловно, будут этому сопротивляться", - заключил он. В Молдавии проходят выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.

https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978950714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

молдавия, кишинев, россия, майя санду, василий тарлев, ион кику, наша партия, в мире