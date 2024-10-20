Эксперт предупредил о последствиях упразднения автономии гагаузов
Шорников: гагаузы могут провозгласить независимость, если их автономию упразднят
© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Если официальный Кишинев пойдет на упразднение автономии гагаузов, они могут пойти на многое, в том числе и провозглашение независимости, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
"Стоило прийти "румынам" к власти в Молдове, как гагаузы оказались под давлением. Нынешняя власть чуть ли не в открытую разрабатывает планы подавления гагаузов и упразднения автономии. Если это произойдет, гагаузы готовы пойти на многое, в том числе и на провозглашение независимости от Молдовы. Кстати, попытка объединения Молдовы с Румынией точно также спровоцирует отделение Гагаузии. В этом случае гагаузы будут просить помощи у России, у Турции и даже у Приднестровья", - сказал он.
Эксперт добавил, что гагаузы считают молдавскую государственность своим щитом перед угрозой румынизации, они прекрасно видят, что Румыния очень близко подошла к реализации своих экспансионистских планов, и они очень хорошо понимают, чем это им грозит.
"Если политика Кишинева станет угрожать безопасности региона, нейтралитету и независимости Молдовы, гагаузы, безусловно, будут этому сопротивляться", - заключил он.
В Молдавии проходят выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.