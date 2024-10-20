https://ria.ru/20241020/ekspert-1978952185.html

Эксперт рассказал, почему Санду не удастся объединить Молдавию с Румынией

Эксперт рассказал, почему Санду не удастся объединить Молдавию с Румынией - РИА Новости, 20.10.2024

Эксперт рассказал, почему Санду не удастся объединить Молдавию с Румынией

Политический класс Молдавии не даст президенту Майе Санду объединить страну с Румынией и отторгнуть Приднестровье, поскольку тогда под угрозу попадет их... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T08:46

2024-10-20T08:46

2024-10-20T08:46

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Политический класс Молдавии не даст президенту Майе Санду объединить страну с Румынией и отторгнуть Приднестровье, поскольку тогда под угрозу попадет их недвижимость, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. "Отказаться от Приднестровья Санду была бы рада, она просто не знает, что с ним делать. Но ей не позволит это сделать политический класс Молдовы. Дело в том, что без Приднестровья Молдова рискует сразу утратить свою государственность, она попросту будет поглощена Румынией. В случае "унири" (объединения) румыны сразу начнут процесс передела собственности. В первую очередь свои права на недвижимость предъявят потомки тех, кто владел собственностью в Молдавии в период румынской оккупации 1918 – 1940 годов", - сказал он. Эксперт отметил, что это не только какие-то здания в центральных частях молдавских городов, это огромные земельные наделы, которые были отобраны румынами у бессарабских дворян, таким образом нынешние молдавские элиты окажутся обобраны до нитки, как это уже было 100 лет назад. "Думаю, что они отдают себе отчет в этом и, в отличие от "румынки" Санду и ее "румынской" команды во власти, не торопятся прощаться с собственной государственностью", - заключил он. В Молдавии проходят выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.

https://ria.ru/20241018/moldaviya-1978826423.html

https://ria.ru/20241015/pridnestrove-1978227957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

молдавия, румыния, россия, майя санду, василий тарлев, ион кику, наша партия, в мире