Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, почему Санду не удастся объединить Молдавию с Румынией - РИА Новости, 20.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:46 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/ekspert-1978952185.html
Эксперт рассказал, почему Санду не удастся объединить Молдавию с Румынией
Эксперт рассказал, почему Санду не удастся объединить Молдавию с Румынией - РИА Новости, 20.10.2024
Эксперт рассказал, почему Санду не удастся объединить Молдавию с Румынией
Политический класс Молдавии не даст президенту Майе Санду объединить страну с Румынией и отторгнуть Приднестровье, поскольку тогда под угрозу попадет их... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T08:46
2024-10-20T08:46
молдавия
румыния
россия
майя санду
василий тарлев
ион кику
наша партия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655823_0:294:2828:1885_1920x0_80_0_0_3cc7170779ced3a0903a84100200d4b3.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Политический класс Молдавии не даст президенту Майе Санду объединить страну с Румынией и отторгнуть Приднестровье, поскольку тогда под угрозу попадет их недвижимость, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. "Отказаться от Приднестровья Санду была бы рада, она просто не знает, что с ним делать. Но ей не позволит это сделать политический класс Молдовы. Дело в том, что без Приднестровья Молдова рискует сразу утратить свою государственность, она попросту будет поглощена Румынией. В случае "унири" (объединения) румыны сразу начнут процесс передела собственности. В первую очередь свои права на недвижимость предъявят потомки тех, кто владел собственностью в Молдавии в период румынской оккупации 1918 – 1940 годов", - сказал он. Эксперт отметил, что это не только какие-то здания в центральных частях молдавских городов, это огромные земельные наделы, которые были отобраны румынами у бессарабских дворян, таким образом нынешние молдавские элиты окажутся обобраны до нитки, как это уже было 100 лет назад. "Думаю, что они отдают себе отчет в этом и, в отличие от "румынки" Санду и ее "румынской" команды во власти, не торопятся прощаться с собственной государственностью", - заключил он. В Молдавии проходят выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
https://ria.ru/20241018/moldaviya-1978826423.html
https://ria.ru/20241015/pridnestrove-1978227957.html
молдавия
румыния
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655823_158:0:2671:1885_1920x0_80_0_0_8d853518834301a460f53656fa936d3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, румыния, россия, майя санду, василий тарлев, ион кику, наша партия, в мире
Молдавия, Румыния, Россия, Майя Санду, Василий Тарлев, Ион Кику, Наша партия, В мире
Эксперт рассказал, почему Санду не удастся объединить Молдавию с Румынией

Эксперт: политический класс Молдавии не даст Санду объединить страну с Румынией

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Политический класс Молдавии не даст президенту Майе Санду объединить страну с Румынией и отторгнуть Приднестровье, поскольку тогда под угрозу попадет их недвижимость, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
"Отказаться от Приднестровья Санду была бы рада, она просто не знает, что с ним делать. Но ей не позволит это сделать политический класс Молдовы. Дело в том, что без Приднестровья Молдова рискует сразу утратить свою государственность, она попросту будет поглощена Румынией. В случае "унири" (объединения) румыны сразу начнут процесс передела собственности. В первую очередь свои права на недвижимость предъявят потомки тех, кто владел собственностью в Молдавии в период румынской оккупации 1918 – 1940 годов", - сказал он.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Санду намеренно ухудшает ситуацию в Молдавии, заявил Шор
18 октября, 19:52
Эксперт отметил, что это не только какие-то здания в центральных частях молдавских городов, это огромные земельные наделы, которые были отобраны румынами у бессарабских дворян, таким образом нынешние молдавские элиты окажутся обобраны до нитки, как это уже было 100 лет назад.
"Думаю, что они отдают себе отчет в этом и, в отличие от "румынки" Санду и ее "румынской" команды во власти, не торопятся прощаться с собственной государственностью", - заключил он.
В Молдавии проходят выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
В Приднестровье высказались о выборах в Молдавии
15 октября, 20:42
 
МолдавияРумынияРоссияМайя СандуВасилий ТарлевИон КикуНаша партияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала