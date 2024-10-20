https://ria.ru/20241020/ekspert-1978949466.html

Эксперт назвала самые перспективные направления экспорта российских СУГов

Эксперт назвала самые перспективные направления экспорта российских СУГов - РИА Новости, 20.10.2024

Эксперт назвала самые перспективные направления экспорта российских СУГов

Китай, Турция и страны Центральной Азии являются наиболее перспективными направлениями для экспорта российских сжиженных углеводородных газов (СУГов), в... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T08:09

2024-10-20T08:09

2024-10-20T08:09

экономика

турция

китай

центральная азия

евросоюз

ржд

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Китай, Турция и страны Центральной Азии являются наиболее перспективными направлениями для экспорта российских сжиженных углеводородных газов (СУГов), в последних спрос подстегнут нефтехимия и автотранспорт, заявила РИА Новости старший консультант исследовательской группы "Петромаркет" Александра Зубачева. В настоящее время одним из крупнейших импортеров российских сжиженных газов является Польша. Однако Евросоюз в конце 2023 года принял 12-й пакет санкций, согласно которому прямые поставки СУГов в ЕС из России будут запрещены с конца текущего года. На данный момент российские власти готовят меры поддержки производителей сжиженных углеводородных газов. "Наиболее перспективными направлениями экспорта СУГ России сейчас видятся Турция, Китай, страны Центральной Азии. В Турцию уже сейчас уходит большой объем сжиженного газа", - сказала она. В Центральной Азии, по ее словам, выросли потребности в СУГ для нефтехимии. "При этом растет потребление автогаза, поэтому потребность в российских объемах с большой вероятностью вырастет", - добавила Зубачева. Вместе с тем эксперт указала, что пока существуют некоторые барьеры, которые тормозят увеличение поставок в Китай и Турцию. Так, на данный момент затруднены отгрузки в Турцию через порты Черного моря, поэтому сейчас российские СУГи поставляются по более длинному маршруту - через балтийский порт "Усть-Луга". "Что касается Китая, то существенному росту поставок препятствуют две проблемы: отдаленность этого рынка от производителей в условиях ограниченной пропускной способности РЖД и неразвитость приграничной инфраструктуры - погранпереходов и приграничных терминалов", - отметила Зубачева, добавив, что эта проблема сейчас активно решается компаниями обеих стран. По данным "Петромаркета", объем экспорта российских СУГов в неевропейские страны за январь-август 2024 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,06 миллиона тонн. Всего поставки за рубеж из России за восемь месяцев этого года составили 2,21 миллиона тонн, что на 3,5% ниже, чем за такой же период прошлого года.

https://ria.ru/20241010/miller-1977375868.html

https://ria.ru/20241020/mid-1978947052.html

https://ria.ru/20240604/sug-1950303030.html

турция

китай

центральная азия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, турция, китай, центральная азия, евросоюз, ржд