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Эксперт назвала самые перспективные направления экспорта российских СУГов - РИА Новости, 20.10.2024
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08:09 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/ekspert-1978949466.html
Эксперт назвала самые перспективные направления экспорта российских СУГов
Эксперт назвала самые перспективные направления экспорта российских СУГов - РИА Новости, 20.10.2024
Эксперт назвала самые перспективные направления экспорта российских СУГов
Китай, Турция и страны Центральной Азии являются наиболее перспективными направлениями для экспорта российских сжиженных углеводородных газов (СУГов), в... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T08:09
2024-10-20T08:09
экономика
турция
китай
центральная азия
евросоюз
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Китай, Турция и страны Центральной Азии являются наиболее перспективными направлениями для экспорта российских сжиженных углеводородных газов (СУГов), в последних спрос подстегнут нефтехимия и автотранспорт, заявила РИА Новости старший консультант исследовательской группы "Петромаркет" Александра Зубачева. В настоящее время одним из крупнейших импортеров российских сжиженных газов является Польша. Однако Евросоюз в конце 2023 года принял 12-й пакет санкций, согласно которому прямые поставки СУГов в ЕС из России будут запрещены с конца текущего года. На данный момент российские власти готовят меры поддержки производителей сжиженных углеводородных газов. "Наиболее перспективными направлениями экспорта СУГ России сейчас видятся Турция, Китай, страны Центральной Азии. В Турцию уже сейчас уходит большой объем сжиженного газа", - сказала она. В Центральной Азии, по ее словам, выросли потребности в СУГ для нефтехимии. "При этом растет потребление автогаза, поэтому потребность в российских объемах с большой вероятностью вырастет", - добавила Зубачева. Вместе с тем эксперт указала, что пока существуют некоторые барьеры, которые тормозят увеличение поставок в Китай и Турцию. Так, на данный момент затруднены отгрузки в Турцию через порты Черного моря, поэтому сейчас российские СУГи поставляются по более длинному маршруту - через балтийский порт "Усть-Луга". "Что касается Китая, то существенному росту поставок препятствуют две проблемы: отдаленность этого рынка от производителей в условиях ограниченной пропускной способности РЖД и неразвитость приграничной инфраструктуры - погранпереходов и приграничных терминалов", - отметила Зубачева, добавив, что эта проблема сейчас активно решается компаниями обеих стран. По данным "Петромаркета", объем экспорта российских СУГов в неевропейские страны за январь-август 2024 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,06 миллиона тонн. Всего поставки за рубеж из России за восемь месяцев этого года составили 2,21 миллиона тонн, что на 3,5% ниже, чем за такой же период прошлого года.
https://ria.ru/20241010/miller-1977375868.html
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китай
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экономика, турция, китай, центральная азия, евросоюз, ржд
Экономика, Турция, Китай, Центральная Азия, Евросоюз, РЖД
Эксперт назвала самые перспективные направления экспорта российских СУГов

Эксперт назвала КНР и Турцию самыми перспективными направлениями экспорта СУГов

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Китай, Турция и страны Центральной Азии являются наиболее перспективными направлениями для экспорта российских сжиженных углеводородных газов (СУГов), в последних спрос подстегнут нефтехимия и автотранспорт, заявила РИА Новости старший консультант исследовательской группы "Петромаркет" Александра Зубачева.
В настоящее время одним из крупнейших импортеров российских сжиженных газов является Польша. Однако Евросоюз в конце 2023 года принял 12-й пакет санкций, согласно которому прямые поставки СУГов в ЕС из России будут запрещены с конца текущего года. На данный момент российские власти готовят меры поддержки производителей сжиженных углеводородных газов.
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"Наиболее перспективными направлениями экспорта СУГ России сейчас видятся Турция, Китай, страны Центральной Азии. В Турцию уже сейчас уходит большой объем сжиженного газа", - сказала она.
В Центральной Азии, по ее словам, выросли потребности в СУГ для нефтехимии. "При этом растет потребление автогаза, поэтому потребность в российских объемах с большой вероятностью вырастет", - добавила Зубачева.
Вместе с тем эксперт указала, что пока существуют некоторые барьеры, которые тормозят увеличение поставок в Китай и Турцию. Так, на данный момент затруднены отгрузки в Турцию через порты Черного моря, поэтому сейчас российские СУГи поставляются по более длинному маршруту - через балтийский порт "Усть-Луга".
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"Что касается Китая, то существенному росту поставок препятствуют две проблемы: отдаленность этого рынка от производителей в условиях ограниченной пропускной способности РЖД и неразвитость приграничной инфраструктуры - погранпереходов и приграничных терминалов", - отметила Зубачева, добавив, что эта проблема сейчас активно решается компаниями обеих стран.
По данным "Петромаркета", объем экспорта российских СУГов в неевропейские страны за январь-август 2024 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,06 миллиона тонн. Всего поставки за рубеж из России за восемь месяцев этого года составили 2,21 миллиона тонн, что на 3,5% ниже, чем за такой же период прошлого года.
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