Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, как выбрать хорошего пластического хирурга - РИА Новости, 20.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:17 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/ekspert-1978939613.html
Россиянам рассказали, как выбрать хорошего пластического хирурга
Россиянам рассказали, как выбрать хорошего пластического хирурга - РИА Новости, 20.10.2024
Россиянам рассказали, как выбрать хорошего пластического хирурга
При выборе пластического хирурга важно обращать внимание на квалификацию специалиста, его опыт, наличие сертификата и портфолио, важно, чтобы на первой... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T03:17
2024-10-20T03:17
общество
наталья мантурова
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978705933_0:194:3296:2048_1920x0_80_0_0_3816eabe0cd2d69ca7b74aa883098b71.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. При выборе пластического хирурга важно обращать внимание на квалификацию специалиста, его опыт, наличие сертификата и портфолио, важно, чтобы на первой консультации он объяснил все детали пациенту и рассказал обо всех этапах операции, заявила РИА Новости главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава России, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова. "Важно обращать внимание на квалификацию хирурга, наличие сертификатов, опыт работы. Также стоит ознакомиться с его портфолио, посмотреть фотографии до и после операций", - сказала Мантурова. Он отметила, что также принципиально знать, в каком медицинском учреждении специалист работает, ведь именно с клиникой пластической хирургии пациент устанавливает юридические отношения. Личное впечатление от первой консультации также играет важную роль: хирург должен внимательно выслушать запросы и детально объяснить все этапы операции, пояснила Мантурова.
https://ria.ru/20241018/plastika-1978636810.html
https://ria.ru/20240906/sanktsii-1970959765.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978705933_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_3a58ad37108b62eab853f4ccc93f71c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, наталья мантурова, россия
Общество, Наталья Мантурова, Россия
Россиянам рассказали, как выбрать хорошего пластического хирурга

Эксперт Мантурова рассказала, как выбрать хорошего пластического хирурга

© РИА Новости / Станислав КрасильниковГлавный внештатный специалист пластический хирург Минздрава России, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова
Главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава России, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава России, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. При выборе пластического хирурга важно обращать внимание на квалификацию специалиста, его опыт, наличие сертификата и портфолио, важно, чтобы на первой консультации он объяснил все детали пациенту и рассказал обо всех этапах операции, заявила РИА Новости главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава России, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова.
"Важно обращать внимание на квалификацию хирурга, наличие сертификатов, опыт работы. Также стоит ознакомиться с его портфолио, посмотреть фотографии до и после операций", - сказала Мантурова.
Наталья Мантурова на онлайн-конференции на тему: Наука и образование в пластической хирургии - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Хирург рассказала, на сколько лет омолаживает пластика
18 октября, 04:51
Он отметила, что также принципиально знать, в каком медицинском учреждении специалист работает, ведь именно с клиникой пластической хирургии пациент устанавливает юридические отношения.
Личное впечатление от первой консультации также играет важную роль: хирург должен внимательно выслушать запросы и детально объяснить все этапы операции, пояснила Мантурова.
Академик РАН Баграт Алекян - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Замглавы центра хирургии Вишневского рассказал о влиянии западных санкций
6 сентября, 07:30
 
ОбществоНаталья МантуроваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала