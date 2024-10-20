https://ria.ru/20241020/ekspert-1978939613.html
Россиянам рассказали, как выбрать хорошего пластического хирурга
Россиянам рассказали, как выбрать хорошего пластического хирурга - РИА Новости, 20.10.2024
Россиянам рассказали, как выбрать хорошего пластического хирурга
При выборе пластического хирурга важно обращать внимание на квалификацию специалиста, его опыт, наличие сертификата и портфолио, важно, чтобы на первой... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T03:17
2024-10-20T03:17
2024-10-20T03:17
общество
наталья мантурова
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. При выборе пластического хирурга важно обращать внимание на квалификацию специалиста, его опыт, наличие сертификата и портфолио, важно, чтобы на первой консультации он объяснил все детали пациенту и рассказал обо всех этапах операции, заявила РИА Новости главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава России, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова. "Важно обращать внимание на квалификацию хирурга, наличие сертификатов, опыт работы. Также стоит ознакомиться с его портфолио, посмотреть фотографии до и после операций", - сказала Мантурова. Он отметила, что также принципиально знать, в каком медицинском учреждении специалист работает, ведь именно с клиникой пластической хирургии пациент устанавливает юридические отношения. Личное впечатление от первой консультации также играет важную роль: хирург должен внимательно выслушать запросы и детально объяснить все этапы операции, пояснила Мантурова.
https://ria.ru/20241018/plastika-1978636810.html
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общество, наталья мантурова, россия
Общество, Наталья Мантурова, Россия
Россиянам рассказали, как выбрать хорошего пластического хирурга
Эксперт Мантурова рассказала, как выбрать хорошего пластического хирурга
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. При выборе пластического хирурга важно обращать внимание на квалификацию специалиста, его опыт, наличие сертификата и портфолио, важно, чтобы на первой консультации он объяснил все детали пациенту и рассказал обо всех этапах операции, заявила РИА Новости главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава России, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова.
"Важно обращать внимание на квалификацию хирурга, наличие сертификатов, опыт работы. Также стоит ознакомиться с его портфолио, посмотреть фотографии до и после операций", - сказала Мантурова.
Он отметила, что также принципиально знать, в каком медицинском учреждении специалист работает, ведь именно с клиникой пластической хирургии пациент устанавливает юридические отношения.
Личное впечатление от первой консультации также играет важную роль: хирург должен внимательно выслушать запросы и детально объяснить все этапы операции, пояснила Мантурова.