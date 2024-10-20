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Попытки Запада изолировать Россию зашли в тупик, заявила экс-дипломат США - РИА Новости, 20.10.2024
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20:20 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/eks-diplomat-1979021532.html
Попытки Запада изолировать Россию зашли в тупик, заявила экс-дипломат США
Попытки Запада изолировать Россию зашли в тупик, заявила экс-дипломат США - РИА Новости, 20.10.2024
Попытки Запада изолировать Россию зашли в тупик, заявила экс-дипломат США
Попытки Запада изолировать Россию при помощи нефтяного и газового эмбарго зашли в тупик и спровоцировали снижение глобального влияния США, сдвиг власти в пользу РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T20:20
2024-10-20T20:20
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Попытки Запада изолировать Россию при помощи нефтяного и газового эмбарго зашли в тупик и спровоцировали снижение глобального влияния США, сдвиг власти в пользу соперников Штатов, такое мнение выразила старший научный сотрудник Атлантического совета (деятельность этой организации признана нежелательной на территории РФ) и экс-дипломат США Сурья Джаянти в колонке журнала Time. "Усилия Запада отучить Европу от российской нефти и газа и изолировать Кремль зашли в тупик... Результат - острый внешнеполитический провал президента (США Джо - ред.) Байдена, геополитический сдвиг власти в пользу противников США и мрачные перспективы для Украины", - пишет Джаянти, подчеркнув, что энергетический переход ЕС "обеспечивает прикрытие" для увеличивающихся закупок российской энергии. Она подчеркнула, что эмбарго на российские энергоносители - всего лишь "театр" санкций, приведя в пример Австрию, большую часть энергетического импорта которой все еще составляет российский газ. Кроме того, по словам Джаянти, возросшие закупки российского сжиженного газа сделали РФ вторым по величине продавцом газа на континенте. Джаянти отмечает, что провал в санкционной политике привел к снижению глобального влияния США, тогда как Турция, наоборот, приобрела влияние в роли энергетического посредника. При этом больше всего, по мнению эксперта, от неудавшихся санкций страдает Украина. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В России также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241017/amerika-1978370801.html
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цены на нефть, россия, сша, европа, владимир путин, атлантический совет , евросоюз
Цены на нефть, Россия, США, Европа, Владимир Путин, Атлантический совет , Евросоюз
Попытки Запада изолировать Россию зашли в тупик, заявила экс-дипломат США

Эксперт: попытки Запада изолировать РФ зашли в тупик, лидерство США пошатнулось

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБеклемишевская (Москворецкая) башня Московского Кремля
Беклемишевская (Москворецкая) башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Беклемишевская (Москворецкая) башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Попытки Запада изолировать Россию при помощи нефтяного и газового эмбарго зашли в тупик и спровоцировали снижение глобального влияния США, сдвиг власти в пользу соперников Штатов, такое мнение выразила старший научный сотрудник Атлантического совета (деятельность этой организации признана нежелательной на территории РФ) и экс-дипломат США Сурья Джаянти в колонке журнала Time.
«
"Усилия Запада отучить Европу от российской нефти и газа и изолировать Кремль зашли в тупик... Результат - острый внешнеполитический провал президента (США Джо - ред.) Байдена, геополитический сдвиг власти в пользу противников США и мрачные перспективы для Украины", - пишет Джаянти, подчеркнув, что энергетический переход ЕС "обеспечивает прикрытие" для увеличивающихся закупок российской энергии.
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Она подчеркнула, что эмбарго на российские энергоносители - всего лишь "театр" санкций, приведя в пример Австрию, большую часть энергетического импорта которой все еще составляет российский газ. Кроме того, по словам Джаянти, возросшие закупки российского сжиженного газа сделали РФ вторым по величине продавцом газа на континенте.
Джаянти отмечает, что провал в санкционной политике привел к снижению глобального влияния США, тогда как Турция, наоборот, приобрела влияние в роли энергетического посредника. При этом больше всего, по мнению эксперта, от неудавшихся санкций страдает Украина.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В России также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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