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Ефимов: в Москве по семи проектам КРТ создадут более 37 тыс рабочих мест - РИА Новости, 20.10.2024
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14:15 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/efimov-1978814403.html
Ефимов: в Москве по семи проектам КРТ создадут более 37 тыс рабочих мест
Ефимов: в Москве по семи проектам КРТ создадут более 37 тыс рабочих мест - РИА Новости, 20.10.2024
Ефимов: в Москве по семи проектам КРТ создадут более 37 тыс рабочих мест
С июля по сентябрь 2024 года в Москве опубликовано семь проектов решений о реорганизации по программе комплексного развития территорий (КРТ) участков площадью... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T14:15
2024-10-20T14:15
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
троицкий административный округ
максим гаман
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. С июля по сентябрь 2024 года в Москве опубликовано семь проектов решений о реорганизации по программе комплексного развития территорий (КРТ) участков площадью более 230 гектаров, по ним будет создано свыше 37 тысяч рабочих мест, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В третьем квартале этого года опубликовано семь проектов комплексного развития территорий. По ним планируется строительство 5,6 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Это будут не только жилые, но и деловые микрорайоны с новыми дорогами, благоустроенными дворами и пешеходными бульварами. Инвестиции в проекты оцениваются почти в 1,3 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 27,3 миллиарда рублей. В результате будет создано более 37 тысяч рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Участки расположены в Западном, Северном, Юго-Западном, а также в Троицком административных округах. Правообладателям участков и объектов на них были направлены предложения о заключении договоров о КРТ.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на участках площадью более 230 гектаров по семи проектам КРТ будет возведено 2,3 миллиона квадратных метров жилья. В их числе свыше 102,4 тысячи "квадратов" по реновации и других нужд города. Кроме того, будет построено 3,3 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости.Крупнейшим проектом, опубликованным в третьем квартале, является проект редевелопмента трех участков бывшей промзоны "Магистральные улицы" площадью – 73,62 гектара. Там будет построено более 3,2 миллиона квадратных метров недвижимости и создано свыше 35,5 тысячи рабочих мест.
https://ria.ru/20241018/efimov-1978587860.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , троицкий административный округ, максим гаман
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Троицкий административный округ, Максим Гаман

Ефимов: в Москве по семи проектам КРТ создадут более 37 тыс рабочих мест

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. С июля по сентябрь 2024 года в Москве опубликовано семь проектов решений о реорганизации по программе комплексного развития территорий (КРТ) участков площадью более 230 гектаров, по ним будет создано свыше 37 тысяч рабочих мест, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В третьем квартале этого года опубликовано семь проектов комплексного развития территорий. По ним планируется строительство 5,6 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Это будут не только жилые, но и деловые микрорайоны с новыми дорогами, благоустроенными дворами и пешеходными бульварами. Инвестиции в проекты оцениваются почти в 1,3 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 27,3 миллиарда рублей. В результате будет создано более 37 тысяч рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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Участки расположены в Западном, Северном, Юго-Западном, а также в Троицком административных округах. Правообладателям участков и объектов на них были направлены предложения о заключении договоров о КРТ.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на участках площадью более 230 гектаров по семи проектам КРТ будет возведено 2,3 миллиона квадратных метров жилья. В их числе свыше 102,4 тысячи "квадратов" по реновации и других нужд города. Кроме того, будет построено 3,3 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости.
Крупнейшим проектом, опубликованным в третьем квартале, является проект редевелопмента трех участков бывшей промзоны "Магистральные улицы" площадью – 73,62 гектара. Там будет построено более 3,2 миллиона квадратных метров недвижимости и создано свыше 35,5 тысячи рабочих мест.
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