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В Ленинградской области столкнулись скорая и легковушка - РИА Новости, 20.10.2024
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15:04 20.10.2024 (обновлено: 15:17 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/dtp-1978987693.html
В Ленинградской области столкнулись скорая и легковушка
В Ленинградской области столкнулись скорая и легковушка - РИА Новости, 20.10.2024
В Ленинградской области столкнулись скорая и легковушка
Легковой автомобиль и карета скорой помощи столкнулись в воскресенье около полудня в Ленинградской области, двум медикам оказана помощь на месте аварии,... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T15:04
2024-10-20T15:17
происшествия
авто
ленинградская область
россия
всеволожск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Легковой автомобиль и карета скорой помощи столкнулись в воскресенье около полудня в Ленинградской области, двум медикам оказана помощь на месте аварии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Сегодня в 11.55 на перекрестке Колтушского и Южного шоссе в городе Всеволожске произошло столкновение автомобилей скорой медицинской помощи и "Митсубиси". В результате ДТП двум медицинским работникам была оказана помощь на месте", - говорится в сообщении. Как отмечается, на момент аварии пациентов в автомобиле "скорой" не было. По факту ДТП проводится проверка.
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происшествия, авто, ленинградская область, россия, всеволожск
Происшествия, Авто, Ленинградская область, Россия, Всеволожск
В Ленинградской области столкнулись скорая и легковушка

В Ленинградской области столкнулись легковой автомобиль и карета скорой помощи

© Фото : Петербургская полиция/TelegramДТП на перекрестке Колтушского и Южного шоссе в Всеволожске Ленинградской области
ДТП на перекрестке Колтушского и Южного шоссе в Всеволожске Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Фото : Петербургская полиция/Telegram
ДТП на перекрестке Колтушского и Южного шоссе в Всеволожске Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Легковой автомобиль и карета скорой помощи столкнулись в воскресенье около полудня в Ленинградской области, двум медикам оказана помощь на месте аварии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Сегодня в 11.55 на перекрестке Колтушского и Южного шоссе в городе Всеволожске произошло столкновение автомобилей скорой медицинской помощи и "Митсубиси". В результате ДТП двум медицинским работникам была оказана помощь на месте", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на момент аварии пациентов в автомобиле "скорой" не было. По факту ДТП проводится проверка.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
На западе Москвы столкнулись такси и машина скорой, есть пострадавшие
8 октября, 23:15
 
ПроисшествияАвтоЛенинградская областьРоссияВсеволожск
 
 
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