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В Ленинградской области столкнулись скорая и легковушка
В Ленинградской области столкнулись скорая и легковушка - РИА Новости, 20.10.2024
В Ленинградской области столкнулись скорая и легковушка
Легковой автомобиль и карета скорой помощи столкнулись в воскресенье около полудня в Ленинградской области, двум медикам оказана помощь на месте аварии,... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T15:04
2024-10-20T15:04
2024-10-20T15:17
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Легковой автомобиль и карета скорой помощи столкнулись в воскресенье около полудня в Ленинградской области, двум медикам оказана помощь на месте аварии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Сегодня в 11.55 на перекрестке Колтушского и Южного шоссе в городе Всеволожске произошло столкновение автомобилей скорой медицинской помощи и "Митсубиси". В результате ДТП двум медицинским работникам была оказана помощь на месте", - говорится в сообщении. Как отмечается, на момент аварии пациентов в автомобиле "скорой" не было. По факту ДТП проводится проверка.
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происшествия, авто, ленинградская область, россия, всеволожск
Происшествия, Авто, Ленинградская область, Россия, Всеволожск
В Ленинградской области столкнулись скорая и легковушка
В Ленинградской области столкнулись легковой автомобиль и карета скорой помощи