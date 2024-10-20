https://ria.ru/20241020/dtp-1978987693.html

В Ленинградской области столкнулись скорая и легковушка

В Ленинградской области столкнулись скорая и легковушка - РИА Новости, 20.10.2024

В Ленинградской области столкнулись скорая и легковушка

Легковой автомобиль и карета скорой помощи столкнулись в воскресенье около полудня в Ленинградской области, двум медикам оказана помощь на месте аварии,... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T15:04

2024-10-20T15:04

2024-10-20T15:17

происшествия

авто

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Легковой автомобиль и карета скорой помощи столкнулись в воскресенье около полудня в Ленинградской области, двум медикам оказана помощь на месте аварии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Сегодня в 11.55 на перекрестке Колтушского и Южного шоссе в городе Всеволожске произошло столкновение автомобилей скорой медицинской помощи и "Митсубиси". В результате ДТП двум медицинским работникам была оказана помощь на месте", - говорится в сообщении. Как отмечается, на момент аварии пациентов в автомобиле "скорой" не было. По факту ДТП проводится проверка.

https://ria.ru/20241008/moskva-1977072418.html

ленинградская область

россия

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происшествия, авто, ленинградская область, россия, всеволожск