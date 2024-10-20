Глобальный госдолг превысит сто триллионов долларов, спрогнозировал МВФ
МВФ: мировой государственный долг до конца года превысит 100 триллионов долларов
Доллары США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Мировой государственный долг до конца года превысит сто триллионов долларов и будет расти, сообщил Международный валютный фонд.
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"Несмотря на то что, по прогнозам, примерно в двух третях стран долг стабилизируется или снизится, он останется значительно выше уровней, которые прогнозировались до пандемии", — говорится в докладе.
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Как уточняется, в этом году госдолг составит 93 процента мирового ВВП, а к 2030-му приблизится к 100 процентам.
В докладе указано, что "долг, подверженный риску" в экономически развитых странах за последние три года немного снизился и составил 134% от ВВП. В то же время долг в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах вырос до 88% от ВВП.
"Различия внутри и между группами стран связаны с изначально более высоким уровнем долга в странах с развитой экономикой и значительным первичным дефицитом в системно значимых странах, таких как Китай и США", — поясняется в докладе.
Также при крайне неблагоприятном сценарии глобальный долг, по оценкам на три года вперед, превысит базовый прогноз почти на 20 процентных пунктов ВВП, достигнув 115% ВВП.
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"Это связано с тем, что сегодня высокий уровень долга усиливает последствия ослабления экономического роста или ужесточения финансовых условий, а также повышения разницы процентов с будущими уровнями задолженности", — отмечается в документе.
МВФ указывает, что уровень долга может оказаться выше, чем прогнозировалось, в том числе из-за так называемого неустановленного долга. Это изменения в долге, которые не связаны с различиями в процентных ставках, темпах его роста, бюджетным дефицитом или колебаниями валютного курса.
МВФ предупредил, что странам, в особенности Бразилии, Италии, Франции, Великобритании, США и Южной Африке, нужно уменьшить уровень долга. В докладе сказано, что сейчас самое подходящее время для этого, поскольку инфляция снижается, а центральные банки готовятся смягчить свою политику.
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