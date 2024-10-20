https://ria.ru/20241020/dokumenty-1978944443.html

РВИО опубликовало документы об освобождении Югославии от нацистов

РВИО опубликовало документы об освобождении Югославии от нацистов - РИА Новости, 20.10.2024

РВИО опубликовало документы об освобождении Югославии от нацистов

Российское военно-историческое общество (РВИО) совместно с Центральным архивом министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ) впервые публикуют новые... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T06:10

2024-10-20T06:10

2024-10-20T06:10

югославия

белград (город)

россия

иосип броз тито

иосиф сталин (джугашвили)

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) совместно с Центральным архивом министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ) впервые публикуют новые документы, посвященные освобождению Югославии от немецко-фашистских оккупантов, 80-летие которого отмечается в воскресенье. Документы о Белградской стратегической наступательной операции (части "Девятого Сталинского удара") публикуются в специальном разделе на портале "История.рф", содержащем материалы ЦАМО РФ и предназначенном для знакомства специалистов и широкой публики с первоисточниками по истории Великой Отечественной войны. Восстановление суверенитета Югославии В Белградской стратегической наступательной операции были задействованы войска 3-го Украинского и часть сил 2-го Украинского фронтов, Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ), вооруженные силы Болгарии, Дунайская военная флотилия. "В соответствии с достигнутыми в сентябре 1944 года договоренностям между Иосифом Сталиным и Иосипом Броз Тито, главными задачами Белградской операции были оказание помощи НОАЮ и освобождение столицы страны - Белграда, освобождение оккупированного центра страны, а также разгром немецкой армейской группы "Сербия", - отметил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Его слова приведены в сообщении РВИО. Как напомнил Мягков, численность немецко-венгерских войск в Югославии и их предателей-коллаборантов составляла около 570 тысяч человек, из которых 150 тысяч находилось непосредственно на белградском направлении. Немцы задействовали 2 тысячи артиллерийских орудий и минометов, 125 танков и самоходных артиллерийских установок (САУ), около 350 самолетов. Численность советских войск, НОАЮ и болгарских соединений достигала 660 тысяч человек, из которых более 190 тысяч наступали на Белград. Советские войска сумели обеспечить абсолютное превосходство в технике: было задействовано более 4 тысяч артиллерийских орудий и минометов, свыше 400 танков и САУ, более 1200 самолетов. "Решительными ударами советских, югославских и болгарских войск была наголову разгромлена армейская группа "Сербия". Немцы и их союзники потеряли 45 тысяч человек только убитыми и пленными, лишились множества единиц бронетехники, артиллерии и авиации. Красная армия в ходе операции потеряла 35 тысяч человек - погибшими, ранеными и пропавшими без вести. Лишь в сражениях за югославскую столицу погибло около 1 тысячи красноармейцев и почти 3 тысячи югославских воинов", - добавил Мягков. "Одержанная в Белградской операции победа Красной армии и НОАЮ стала главным условием, при котором Югославия смогла восстановить свой национальный суверенитет", - отметил научный директор РВИО. "Сам Иосип Броз Тито подчеркивал, что без участия СССР и советских войск "было бы невозможно освобождение Югославии", - сказал Мягков. Сложившаяся по итогам операции оперативная обстановка на Балканах позволила югославским войскам при военно-технической поддержке Красной армии продолжить освобождение западных районов страны, а войскам 3-го Украинского фронта - продолжить свой победоносный путь в направлении Будапешта, добавил он. Всего в перечне документов по Белградской стратегической наступательной операции содержится 15 документов: боевые приказы и донесения командования и штаба, многостраничные журналы боевых действий, списки воинских формирований, наградные листы, карты театра военных действий, фотографии и зарисовки, сделанные в ходе операции. Сербы живыми не сдавалисьОпубликованные документы свидетельствуют о зверствах, чинимых нацистами в Югославии. Здесь они применяли те же методы, что и ранее на оккупированных территориях СССР. Пленный ефрейтор Карл Вейманн в своем показании сообщал, что "немцам удавалось очень редко захватывать в бою живыми сербских героев", а потому они мстили мирному населению: "Главнокомандующий немецкими войсками в Сербии официально заявил, что за каждого убитого в бою "с большевистскими бандами" немецкого солдата будет расстреляно 100 сербов, а за каждого раненого – 50". По словам Вейманна, немецкие солдаты не решались удаляться от дорог, так как боялись попасть в засаду. "За это все еще больше расплачивалось кровью мирное население. В каждом селе, через которое проходили немцы, женщины и дети расстреливались так же, как и мужчины. Селение поджигалось - скот и продукция реквизировались", - показал он. Бои в Югославии были ожесточенными и зачастую переходившими в рукопашные. Так, например, в журнале боевых действий 11-й отдельной штурмовой инженерно-саперной бригады, участвовавшей в боях за Белград, содержатся следующие сведения: "Отлично замаскировавшийся снайпер противника сковал своим огнем действия блокировочной группы сержанта Волошина. Опасаясь больших потерь, командир отделения сержант Волошин, преодолев по-пластунски открытое и хорошо простреливаемое пространство, вошел в дом, откуда велся огонь, стал осторожно пробираться к снайперу. На одном из поворотов лестничной клетки на него внезапно сверху прыгнул немецкий унтер-офицер, пытаясь сбить его с ног. Однако сержант Волошин устоял и ударом ножа убил его. Добравшись до чердака, очередью из автомата Волошин застрелил снайпера. Группа продолжила дальнейшее продвижение". Одним из героев освобождения Белграда стал лейтенант медицинской службы Николай Никитович Кравцов, участвовавший в составе штурмовой группы в городских боях. Его подвиг подробно описан в посмертном представлении к званию Героя Советского Союза. Из наградного листа: "Продвижению штурмовой группы мешал вражеский ДОТ. Кравцов, невзирая на опасность и презирая смерть, смело бросился на ДОТ, с нескольких метров в упор из автомата расстрелял пулеметный расчет противника и, смертельно раненый, упал у амбразуры ДОТа, пожертвовав своей жизнью для выполнения задания. Своим геройским подвигом л-т Кравцов заставил замолчать пулемет противника, чем обеспечил захват важного государственного объекта – телефонной и телеграфных станций столицы Югославии г. Белград". Благодарные сербы увековечили имя героя в названии одной из столичных улиц. За Белград бились плечом к плечу "Сегодня важно подчеркивать в наших исторических работах тот факт, что советские и югославские воины плечом к плечу сражались за освобождение Белграда. В исторической памяти российского и сербского народов навсегда отложились яркие страницы совместной борьбы за свободу", - сказал Мягков. "Интересен такой факт, связанный с помощью русских летчиков югославским партизанам в годы войны. Когда советские летчики с военным грузом приземлились на партизанский аэродром, пожилая бабушка Душанка из окрестного села принесла ему три груши. Она сказала, что пришла сюда специально, чтобы увидеть русских", - добавил научный директор РВИО. По словам Мягкова, эти груши старушка сняла с того дерева, которое посадил еще ее отец в честь русского солдата, спасшего его во время войны с турками: "Дерево старое, но крепкое, плодоносит. Эти груши с него. От чистого сердца дарю!". "И такое отношение между нашими народами остается и до сих пор", - подчеркнул научный директор РВИО.

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https://ria.ru/20240621/serbiya-1954492757.html

https://ria.ru/20240712/razgrom-1959250439.html

https://ria.ru/20240718/dokument-1960464553.html

https://ria.ru/20240909/bolgariya-1971495525.html

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югославия, белград (город), россия, иосип броз тито, иосиф сталин (джугашвили), российское военно-историческое общество (рвио)