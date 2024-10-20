https://ria.ru/20241020/dodon-1978990425.html

Додон заявил, что не голосовал на референдуме о вступлении Молдавии в ЕС

Додон заявил, что не голосовал на референдуме о вступлении Молдавии в ЕС - РИА Новости, 20.10.2024

Додон заявил, что не голосовал на референдуме о вступлении Молдавии в ЕС

Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что не голосовал на референдуме о вступлении в ЕС, считая, что власти вводят... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T15:37

2024-10-20T15:37

2024-10-20T15:37

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игорь додон

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выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что не голосовал на референдуме о вступлении в ЕС, считая, что власти вводят граждан в заблуждение, через плебисцит намереваясь изменить конституцию республики. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00. "Не принимаю участие в референдуме. Я считаю, что нас вводят в заблуждение. Это референдум не про евроинтеграцию, а про изменение конституции. Мы считаем, что нельзя таким образом менять конституцию. И я, и мои близкие в этом не участвуют", - заявил Додон журналистам. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.

https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978985204.html

https://ria.ru/20241020/nabljudateli-1978954951.html

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в мире, молдавия, игорь додон, майя санду, ренато усатый, евросоюз, наша партия, выборы в молдавии — 2024