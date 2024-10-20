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СК возбудил дело после гибели троих детей при пожаре в Тульской области - РИА Новости, 20.10.2024
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08:58 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/delo-1978953060.html
СК возбудил дело после гибели троих детей при пожаре в Тульской области
СК возбудил дело после гибели троих детей при пожаре в Тульской области - РИА Новости, 20.10.2024
СК возбудил дело после гибели троих детей при пожаре в Тульской области
Уголовное дело возбуждено по факту смерти троих детей при пожаре в деревне Демидовка Тульской области, сообщило СУ СК России по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T08:58
2024-10-20T08:58
происшествия
тульская область
россия
киреевский район
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту смерти троих детей при пожаре в деревне Демидовка Тульской области, сообщило СУ СК России по региону в Telegram-канале. В ночь на воскресенье МЧС РФ в Telegram-канале сообщило, что трое детей погибли при пожаре в частном доме в деревне Демидовка Тульской области. Жилье не было оборудовано пожарным извещателем. Родителей дома не было. Открытое горение ликвидировано на 48 квадратах. На месте работали 15 специалистов и шесть единиц техники. В 03.16 мск в МЧС сообщили, что пожар ликвидирован. Причину возгорания установит дознаватель. "Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту смерти троих детей при пожаре в Киреевском районе Тульской области по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. Отмечается, что назначены необходимые судебные экспертизы для установления причин возгорания и обстоятельства гибели детей, проводится комплекс следственных действий, осматривается место происшествия и допрашиваются родители несовершеннолетних.
https://ria.ru/20241019/antalya-1978907315.html
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тульская область
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происшествия, тульская область, россия, киреевский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тульская область, Россия, Киреевский район, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК возбудил дело после гибели троих детей при пожаре в Тульской области

СК возбудил дело после гибели троих детей при пожаре в тульской Демидовке

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль СК России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту смерти троих детей при пожаре в деревне Демидовка Тульской области, сообщило СУ СК России по региону в Telegram-канале.
В ночь на воскресенье МЧС РФ в Telegram-канале сообщило, что трое детей погибли при пожаре в частном доме в деревне Демидовка Тульской области. Жилье не было оборудовано пожарным извещателем. Родителей дома не было. Открытое горение ликвидировано на 48 квадратах. На месте работали 15 специалистов и шесть единиц техники. В 03.16 мск в МЧС сообщили, что пожар ликвидирован. Причину возгорания установит дознаватель.
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"Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту смерти троих детей при пожаре в Киреевском районе Тульской области по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что назначены необходимые судебные экспертизы для установления причин возгорания и обстоятельства гибели детей, проводится комплекс следственных действий, осматривается место происшествия и допрашиваются родители несовершеннолетних.
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