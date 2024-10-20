https://ria.ru/20241020/delo-1978953060.html

СК возбудил дело после гибели троих детей при пожаре в Тульской области

СК возбудил дело после гибели троих детей при пожаре в Тульской области - РИА Новости, 20.10.2024

СК возбудил дело после гибели троих детей при пожаре в Тульской области

Уголовное дело возбуждено по факту смерти троих детей при пожаре в деревне Демидовка Тульской области, сообщило СУ СК России по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T08:58

2024-10-20T08:58

2024-10-20T08:58

происшествия

тульская область

россия

киреевский район

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту смерти троих детей при пожаре в деревне Демидовка Тульской области, сообщило СУ СК России по региону в Telegram-канале. В ночь на воскресенье МЧС РФ в Telegram-канале сообщило, что трое детей погибли при пожаре в частном доме в деревне Демидовка Тульской области. Жилье не было оборудовано пожарным извещателем. Родителей дома не было. Открытое горение ликвидировано на 48 квадратах. На месте работали 15 специалистов и шесть единиц техники. В 03.16 мск в МЧС сообщили, что пожар ликвидирован. Причину возгорания установит дознаватель. "Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту смерти троих детей при пожаре в Киреевском районе Тульской области по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. Отмечается, что назначены необходимые судебные экспертизы для установления причин возгорания и обстоятельства гибели детей, проводится комплекс следственных действий, осматривается место происшествия и допрашиваются родители несовершеннолетних.

https://ria.ru/20241019/antalya-1978907315.html

https://ria.ru/20240409/pozhar-1938746352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тульская область, россия, киреевский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)