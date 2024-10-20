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Российский посол в Сербии рассказал о принципах БРИКС - РИА Новости, 20.10.2024
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17:45 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/briks-1979002642.html
Российский посол в Сербии рассказал о принципах БРИКС
Российский посол в Сербии рассказал о принципах БРИКС - РИА Новости, 20.10.2024
Российский посол в Сербии рассказал о принципах БРИКС
Принципы партнерства БРИКС – залог построения более справедливого миропорядка, делегации из разных стран на саммите в Казани 22-24 октября подтвердят это своими РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T17:45
2024-10-20T17:45
в мире
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россия
сербия
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БЕЛГРАД, 20 окт – РИА Новости. Принципы партнерства БРИКС – залог построения более справедливого миропорядка, делегации из разных стран на саммите в Казани 22-24 октября подтвердят это своими решениями, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Президент Сербии Александр Вучич пообещал 20-21 октября сообщить, примет ли он участие в саммите БРИКС, по его словам любое решение оппоненты обернут против него. Пока он не сообщил, принял ли приглашение, передать которое российский лидер Владимир Путин попросил вице-премьера Сербии Александра Вулина на полях ВЭФ. Посол РФ выступил с авторским текстом в воскресенье в специальном номере старейшей сербской газеты "Политика", посвященном 80-летию освобождения Белграда во Второй мировой войне. "Пусть недруги знают, что в единстве государств и народов, представляющих сегодня Глобальное большинство – залог построения более честного и справедливого миропорядка, основанного на полицентричном характере международной жизни, на Уставе ООН и других универсальных правовых нормах, на взаимном уважении и партнерстве. Все эти фундаментальные принципы олицетворяет собой БРИКС, саммит которого совсем скоро – 22-24 октября – состоится в российском городе Казани", - указал посол России. Он также высказал убежденность, что высокие делегации из нескольких десятков держав, которые соберутся на саммит, "примут целую серию этапных решений, что станет в том числе и отражением послевоенной сбалансированной концепции Объединенных Наций". С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций - участие в саммите БРИКС подтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц.
https://ria.ru/20241020/kolumbiya-1978985849.html
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в мире, казань, россия, сербия, александр боцан-харченко, александр вучич, владимир путин, брикс, оон, саммит брикс
В мире, Казань, Россия, Сербия, Александр Боцан-Харченко, Александр Вучич, Владимир Путин, БРИКС, ООН, Саммит БРИКС
Российский посол в Сербии рассказал о принципах БРИКС

Посол России в Сербии: принципом партнерства БРИКС является залог мира

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц БРИКС
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Флаги стран — участниц БРИКС. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 20 окт – РИА Новости. Принципы партнерства БРИКС – залог построения более справедливого миропорядка, делегации из разных стран на саммите в Казани 22-24 октября подтвердят это своими решениями, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Президент Сербии Александр Вучич пообещал 20-21 октября сообщить, примет ли он участие в саммите БРИКС, по его словам любое решение оппоненты обернут против него. Пока он не сообщил, принял ли приглашение, передать которое российский лидер Владимир Путин попросил вице-премьера Сербии Александра Вулина на полях ВЭФ.
БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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Вчера, 14:42
Посол РФ выступил с авторским текстом в воскресенье в специальном номере старейшей сербской газеты "Политика", посвященном 80-летию освобождения Белграда во Второй мировой войне.
"Пусть недруги знают, что в единстве государств и народов, представляющих сегодня Глобальное большинство – залог построения более честного и справедливого миропорядка, основанного на полицентричном характере международной жизни, на Уставе ООН и других универсальных правовых нормах, на взаимном уважении и партнерстве. Все эти фундаментальные принципы олицетворяет собой БРИКС, саммит которого совсем скоро – 22-24 октября – состоится в российском городе Казани", - указал посол России.
Он также высказал убежденность, что высокие делегации из нескольких десятков держав, которые соберутся на саммит, "примут целую серию этапных решений, что станет в том числе и отражением послевоенной сбалансированной концепции Объединенных Наций".
С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций - участие в саммите БРИКС подтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц.
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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Вчера, 03:49
 
В миреКазаньРоссияСербияАлександр Боцан-ХарченкоАлександр ВучичВладимир ПутинБРИКСООНСаммит БРИКС
 
 
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